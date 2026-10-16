Що з'ясували чеські правоохоронці щодо скупівлі квартир

Як повідомив керівник Національного центру боротьби з організованою злочинністю Чехії Їржі Мазанек, правоохоронці зафіксували тисячі інвестиційних квартир, які залишаються порожніми або здаються на короткий термін, пише видання Czechia Online.

Антикримінальний підрозділ розглядає ці операції не просто як схеми з відмивання коштів, а як прямий ризик для національної безпеки держави.

За даними поліції, непрозорий капітал, зокрема російського походження, штучно посилює конкуренцію за квадратні метри. Це ускладнює придбання першого житла для молодих сімей і місцевих мешканців.

Як сумнівний капітал проникає на ринок житла

Слідчі зазначають, що роками спостерігають за компаніями, якими володіють громадяни Росії. У попередні періоди іноземці масово створювали комерційні товариства для купівлі нерухомості та оформлення посвідок на проживання. Більшість цих активів збереглася й після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Складна структура власності дозволяє маскувати кінцевих бенефіціарів і легалізувати гроші сумнівного походження. Поліція звертає увагу, що заморожені у порожніх квартирах кошти не працюють на відкритий ринок оренди чи продажу, а житло стає недосяжним для тих, хто роками накопичує на перший внесок чи виплачує дорогі кредити.

Скільки коштує квадратний метр і чому дорожчає житло

За даними аналітиків, у другому кварталі 2026 року квартири в Чехії подорожчали на 11,3% у річному вимірі. У Празі вартість квадратного метра в новобудовах становить близько 187 тисяч крон.

Крім припливу сумнівних інвестицій, на ринок тиснуть класичні фактори: дефіцит нових будівельних проєктів, високі іпотечні ставки та стабільний попит. Коли молодь не може придбати оселю, житлова криза створює значну соціальну напругу, якою можуть скористатися іноземні структури.

Нагадаємо, у Литві планують посилити обмеження на купівлю нерухомості для громадян Росії та Білорусі. Зокрема, їм хочуть заборонити купувати житло поблизу військових полігонів та інших стратегічних об'єктів, навіть якщо вони мають дозвіл на проживання в країні.