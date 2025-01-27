Соответствующее объявление появилось на платформе DIM.RIA. Детали о квартире рассказывает 24 Канал.

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Самая дешевая однокомнатная квартира в Ровно

В Ровно на продажу выставили однокомнатную квартиру, за которую просят всего 13 700 долларов, то есть примерно 575 тысяч гривен.

В объявлении указано, что помещение расположено в спокойном районе. Оно имеет площадь 29,3 квадратных метра. Жилье предлагают в доме, который вмещает всего 4 квартиры. В помещении установлены металлопластиковые окна, есть также печное отопление. Однако там нужно делать ремонт.

Кроме этого, вместе с квартирой продают и 3 сотки земли. На участке размещен гараж с подвалом. Также есть возможность достройки.

Как выглядит самая дешевая квартира в Ровно: Фото DIM.RIA

Какие средние цены на жилье в Ровно

Согласно данным DIM.RIA, по состоянию на 27 января средняя цена на однокомнатную квартиру в Ровно составляет 58 337 долларов или 2 464 738 гривен. Однако в городе есть и бюджетные предложения жилья с ценами до 28 тысяч долларов, а есть и дорогие квартиры, за которые просят и более 160 тысяч долларов.

Если анализировать по расположению, то самое дешевое жилье можно найти в районах Политон и Северный, зато самое дорогое – в микрорайоне Южный.

В течение нескольких последних месяцев цены на жилье в Ровно почти не изменились. Это касается как однокомнатных, так и двух- и трехкомнатных квартир.