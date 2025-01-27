Відповідне оголошення з'явилося на платформі DIM.RIA. Деталі про квартиру розповідає 24 Канал.

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Найдешевша однокімнатна квартира в Рівному

У Рівному на продаж виставили однокімнатну квартиру, за яку просять усього 13 700 доларів, тобто приблизно 575 тисяч гривень.

В оголошенні вказано, що помешкання розташоване у спокійному районі. Воно має площу 29,3 квадратного метра. Житло пропонують у будинку, який вміщає всього 4 квартири. У помешканні встановлені металопластикові вікна, є також пічне опалення. Однак там потрібно робити ремонт.

Окрім цього, разом з квартирою продають і 3 сотки землі. На ділянці розміщений гараж з підвалом. Також є можливість добудови.

Який вигляд має найдешевша квартира в Рівному: Фото DIM.RIA

Які середні ціни на житло в Рівному

Відповідно до даних DIM.RIA, станом на 27 січня середня ціна на однокімнатну квартиру у Рівному становить 58 337 доларів або 2 464 738 гривень. Однак у місті є і бюджетні пропозиції житла з цінами до 28 тисяч доларів, а є й дорогі квартири, за які просять і понад 160 тисяч доларів.

Якщо аналізувати за розташуванням, то найдешевше помешкання можна знайти у районах Політон та Північний, натомість найдорожче – у мікрорайоні Південний.

Протягом кількох останніх місяців ціни на помешкання в Рівному майже не змінилися. Це стосується як однокімнатних, так і дво- та трикімнатних квартир.