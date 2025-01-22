Остров создали из щебня, кораллов и камней. Он занимает площадь всего лишь один гектар, а население составляет почти 1200 человек, пишет 24 Канал, ссылаясь на Infobae.

Обратите внимание Семья переехала в новый дом в другом районе города: какой сюрприз ей сделал сосед

Самый заселенный остров в мире

На передвижение каждого человека приходится менее 10 квадратных метров. На четырех маленьких улочках и 6 переулках расположены медцентр, школа, общежитие, ресторан и несколько магазинов.

Большую часть площади занимают дома – их насчитывается 97. В основном дома двухэтажные, а если жителям тесно, то они достраивают еще один этаж.

Главная улица на острове / Фото Wikipedia

На острове нет официальной власти и полиции, но жить там безопасно. Все насущные вопросы решает "районный совет", а мелкие конфликты местные решают сами.

На Санта-Крус-дель-Ислоте нет питьевой воды, поэтому люди собирают дождевую воду или привозят с других островов. Электричество на острове появилось несколько лет назад благодаря Японии, которая подарила солнечные батареи.

На острове можно только ходить

Люди передвигаются только пешком из-за нехватки места и планировки дорог.

Нет машин и мотоциклов. Все делается пешком, и редко можно увидеть велосипед. Ходьба – единственный способ передвижения, и не только из-за нехватки места, но и потому, что структура места не делает возможным использование другого,

– рассказал журналист Диего Робледо.

Население занимается рыбалкой и принимает туристов. Правда, в сезон прибывает столько путешественников, что это вызывает дискомфорт у местных. За день приходится принимать по 900 человек.