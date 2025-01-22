Острів створили зі щебеню, коралів та каміння. Він займає площу всього лиш один гектар, а населення складає майже 1200 осіб, пише 24 Канал, посилаючись на Infobae.

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Найбільш заселений острів у світі

На пересування кожної людини припадає менш ніж 10 квадратних метрів. На чотирьох маленьких вуличках та 6 провулках розташовані медцентр, школа, гуртожиток, ресторан і кілька магазинів.

Більшу частину площі займають будинки – їх налічується 97. Здебільшого будинки двоповерхові, а якщо мешканцям тісно, то вони добудовують ще один поверх.

Головна вулиця на острові / Фото Wikipedia

На острові немає офіційної влади та поліції, але жити там безпечно. Усі нагальні питання розв'язує "районна рада", а дрібні конфлікти місцеві вирішують самі.

На Санта-Крус-дель-Іслоте немає питної води, тому люди збирають дощову воду або привозять з інших островів. Електрика на острові зʼявилася кілька років тому завдяки Японії, яка подарувала сонячні батареї.

На острові можна тільки ходити

Люди пересуваються тільки пішки через брак місця та планування доріг.

Немає машин і мотоциклів. Все робиться пішки, і рідко можна побачити велосипед. Ходьба – єдиний спосіб пересування, і не лише через брак місця, а й тому, що структура місця не робить можливим використання іншого,

– розповів журналіст Дієго Робледо.

Населення займається риболовлею та приймає туристів. Щоправда, в сезон прибуває стільки мандрівників, що це викликає дискомфорт у місцевих. За день доводиться приймати по 900 осіб.