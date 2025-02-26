Аренда квартиры: что сделать владельцу, чтобы его жилье выбрали среди других
Сдача жилья в аренду – не только способ заработать деньги, но и ответственность перед арендаторами. Чтобы на квартиру обратили внимание и она обеспечивала стабильный доход, следует ее правильно подготовить.
Как быстро и безопасно сдать в аренду помещение, на какие аспекты стоит обратить внимание, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новини.LIVE.
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Проверка состояния квартиры и ремонт
Перед сдачей квартиры в аренду, нужно оценить, в каком она состоянии. Небольшие недостатки, казалось бы незаметные для вас в повседневной жизни, могут отпугнуть арендаторов. Что следует проверить и отремонтировать:
- заменить старые обои, покрасить стены, обновить плинтусы, если они выглядят очень изношенными;
- удостовериться, что сантехника работает без сбоев, нигде нет подтеков, проблем с кранами;
- проверить электрику – в рабочем ли состоянии все розетки, выключатели, освещения;
- отрегулировать двери и замки – исправить, если что-то заедает или не закрывается;
- сделать легкий косметический ремонт в нейтральных оттенках, если это позволяет бюджет.
Комплектация мебелью и техникой
То, какой мебелью и техникой будет укомплектовано жилье, зависит от формата аренды. Если речь идет о посуточной, то обязательным является наличие комфортной кровати, шкафа, стола, микроволновой печи, электрочайника, фена, телевизора. Зато если квартиру сдают в долгосрочную аренду, то в ней еще должны быть стиральная машина, холодильник, плита, интернет.
Перед сдачей квартиры в аренду стоит проверить, все ли в порядке с сантехникой / Фото Pexels
Чистота жилья и атмосфера в нем
То, какой потенциальный арендатор увидит квартиру впервые, может стать определяющим. Поэтому помещение должно быть чистым, не иметь посторонних запахов. Что стоит сделать:
- провести генеральную уборку;
- выбросить старые и ненужные вещи;
- проветрить помещение, установить ароматизатор с приятным запахом.
Юридическая безопасность и финансовые гарантии
Чтобы избежать проблем с недобросовестными арендаторами, нужно позаботиться о безопасности сделки. Для этого следует:
- составить договор аренды, в котором максимально четко прописать условия – срок проживания, стоимость, ответственность за имущество;
- взять залог, который покроет возможные убытки, если будет повреждение имущества;
- попросить арендаторов предоставить документы, подтверждающие личность.
Чтобы защитить себя от проблем в будущем, владельцу стоит заключить договор с арендатором / Фото Pexels
Кому не стоит сдавать жилье в аренду
Стоит быть осторожными со сдачей жилья в аренду людям, которые:
- не могут показать документы;
- не имеют стабильного дохода;
- являются иностранцами, которые не имеют надлежащих разрешений на проживание.