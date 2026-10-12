Какие квартиры россияне планируют присвоить в Северодонецке

На временно оккупированной Луганщине россияне продолжают кампанию по так называемой национализации недвижимости. В Северодонецке оккупанты планируют присвоить более 30 квартир в трех многоэтажных домах в разных районах города, сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко.

Оккупанты составляют списки недвижимости, которую собираются отобрать, и дают владельцам 30 суток, чтобы подтвердить свои права на нее. За это время люди должны доказать, что квартиры действительно принадлежат им. В то же время Алексей Харченко считает этот срок лишь формальностью.

Как оккупанты отбирают жилье в Луганской области

На оккупированных территориях россияне заставляют украинцев переоформлять квартиры и дома по своим правилам. Для этого владельцы должны иметь российский паспорт и лично обратиться в оккупационные учреждения.

Из-за таких требований рискуют лишиться жилья в первую очередь люди, которые уехали из зоны оккупации или отказываются получать российский паспорт. Если владелец не переоформил недвижимость, оккупанты могут признать ее "бесхозной" и отобрать. В то же время даже наличие документов не гарантирует, что квартиру удастся сохранить, ведь в переоформлении могут отказать из-за ошибок в документах.