Які квартири росіяни планують привласнити в Сіверськодонецьку

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни продовжують кампанію з так званої націоналізації нерухомості. У Сіверськодонецьку окупанти планують привласнити понад 30 квартир у трьох багатоповерхівках у різних районах міста, повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Окупанти складають списки нерухомості, яку збираються забрати, і дають власникам 30 діб, щоб підтвердити свої права на неї. За цей час люди мають довести, що квартири справді їм належать. Водночас Олексій Харченко вважає цей термін лише формальністю.

Як окупанти забирають житло на Луганщині

На окупованих територіях росіяни змушують українців переоформлювати квартири та будинки за своїми правилами. Для цього власники повинні мати російський паспорт і особисто звернутися до окупаційних установ.

Через такі вимоги втратити житло ризикують насамперед люди, які виїхали з окупації або відмовляються отримувати російський паспорт. Якщо власник не переоформив нерухомість, окупанти можуть визнати її "безхазяйною" та забрати. Водночас навіть наявність документів не гарантує, що квартиру вдасться зберегти, адже в переоформленні можуть відмовити через помилки в паперах.