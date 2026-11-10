Установка обойдется более чем в полмиллиона: выгодны ли солнечные панели для дома

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Сколько стоит установка солнечных панелей в частном доме

Стоимость солнечной электростанции зависит от ее мощности, аккумуляторов и комплектации, пишет Finance.ua.

Для частных домов часто выбирают гибридные системы, которые могут обеспечивать дом электроэнергией даже во время отключений. Цена такого оборудования вместе с монтажом может существенно различаться.

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Ориентировочная стоимость солнечных электростанций "под ключ" составляет:

5 кВт – 180–230 тысяч гривен , для небольших домов площадью до 100 квадратных метров;

, для небольших домов площадью до 100 квадратных метров; 10 кВт – 380–520 тысяч гривен , для домов площадью 100–200 квадратных метров;

, для домов площадью 100–200 квадратных метров; 15 кВт – от 420 до более 550 тысяч гривен, для больших домов с высоким потреблением электроэнергии.

Сколько можно сэкономить благодаря солнечным панелям и когда они окупятся

Владельцы солнечных панелей могут сократить расходы на электроэнергию из сети. Если станция вырабатывает больше электроэнергии, чем потребляет дом, излишки можно продавать и получать дополнительный доход.

Для станции мощностью 10 кВт годовая финансовая выгода с учетом экономии и продажи излишков может составить:

При потреблении 350 кВт·ч в месяц – 32–38 тысяч гривен;

при потреблении 600 кВт·ч – 40–48 тысяч гривен;

при потреблении 1 000 кВт·ч – 38–45 тысяч гривен.

При таких показателях станция стоимостью 430–450 тысяч гривен может окупиться примерно за 9–14 лет. Без продажи излишков этот срок будет дольше. Фактическая экономия будет зависеть от региона, сезонной выработки электроэнергии и объемов ее потребления.

Напомним, что цены на частные дома в Украине существенно различаются в зависимости от региона. Дороже всего такое жилье стоит в Киеве – около 230 тысяч долларов, тогда как в Черниговской области дом можно приобрести в среднем за 11,8 тысячи долларов.