Встановлення обійдеться у понад пів мільйона: чи вигідні сонячні панелі для будинку

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Скільки коштує встановлення сонячних панелей у приватному будинку

Вартість сонячної електростанції залежить від її потужності, акумуляторів та комплектації, пише Finance.ua.

Для приватних будинків часто обирають гібридні системи, які можуть забезпечувати оселю електроенергією навіть під час відключень. Ціна такого обладнання разом із монтажем може суттєво відрізнятися.

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Орієнтовна вартість сонячних електростанцій під ключ:

5 кВт – 180–230 тисяч гривень , для невеликих будинків площею до 100 квадратних метрів;

, для невеликих будинків площею до 100 квадратних метрів; 10 кВт – 380–520 тисяч гривень , для будинків площею 100–200 квадратних метрів;

, для будинків площею 100–200 квадратних метрів; 15 кВт – від 420 до понад 550 тисяч гривень, для великих будинків із високим споживанням електроенергії.

Скільки можна заощадити завдяки сонячним панелям та коли вони окупляться

Власники сонячних панелей можуть зменшити витрати на електроенергію з мережі. Якщо станція виробляє більше електроенергії, ніж споживає будинок, надлишки можна продавати й отримувати додатковий дохід.

Для станції потужністю 10 кВт річна фінансова вигода з урахуванням економії та продажу надлишків може становити:

За споживання 350 кВт-год на місяць – 32–38 тисяч гривень;

за споживання 600 кВт-год – 40–48 тисяч гривень;

за споживання 1 000 кВт-год – 38–45 тисяч гривень.

За таких показників станція вартістю 430–450 тисяч гривень може окупитися приблизно за 9–14 років. Без продажу надлишків цей термін буде довшим. Фактична економія залежатиме від регіону, сезонного виробітку електроенергії та обсягів її споживання.

Нагадаємо, ціни на приватні будинки в Україні суттєво відрізняються залежно від регіону. Найдорожче таке житло коштує у Києві – близько 230 тисяч доларів, тоді як у Чернігівській області будинок можна придбати в середньому за 11,8 тисячі доларів.