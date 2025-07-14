Более одного дома в собственности: законно ли это и какие налоги надо платить

В Украине не установлен лимит домов, которыми могут владеть граждане. Впрочем, в соответствии с количеством недвижимости лицо должно платить налог, а также предоставить соответствующие документы, если этим заинтересуется налоговая.

С чем могут столкнуться владельцы нескольких домов и сколько придется платить налогов за недвижимость, передает 24 Канал со ссылкой на Новини.Live.

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С чем могут столкнуться владельцы домов, которых больше, чем один?

Согласно украинскому законодательству, украинцы могут владеть более, чем одним домом. Кроме того, не установлен лимит по этому количеству.

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Единственное условие собственности неограниченного количества домов – каждое жилье должно быть официально зарегистрировано и за каждое из них должны быть уплачены налоги и сборы.

Стоит помнить, что владельцы нескольких домов могут столкнуться с такими рисками:

Налоговая нагрузка

Для тех, кто имеет в собственности более 1 жилой дом, платят повышенную ставку налога на недвижимость.

Учет жилья для субсидий

Человека могут лишить субсидии и льгот, если в собственности несколько объектов недвижимости.

Подозрения со стороны налоговой

Теми лицами, что покупают много домов за короткое время, может заинтересоваться налоговая. Речь идет о проверке источников доходов.

Какие налоги надо платить за недвижимость?

Физические лица платят налог на недвижимость в таких случаях:

жилая площадь дома превышает 120 квадратных метров – для одного объекта,

общее количество объектов превышает один, даже если каждый меньше 120 квадратных метров.

За каждый квадратный метр сверх нормы придется платить ставку до 1,5% от минимальной зарплаты. Также, сохраняется "налог на роскошь", где за площадь дома более 500 квадратных метров нужно платить дополнительные 25 тысяч гривен ежегодно.