Регионы формируют цену на жилье: сколько стоит квартира в Италии в 2026 году
- Средняя цена жилья в Италии в 2025 году составляет около 1 800 евро за квадратный метр, с более высокой ценой в центральных районах крупных городов.
- Самое дешевое жилье сосредоточено на юге страны, в таких регионах как Калабрия, Базиликата и Абруццо, где цены значительно ниже средних.
Италия давно привлекает украинских покупателей не только морем и культурой, но и относительно доступными ценами на жилье. Стоимость квартир в конце года колеблется в зависимости от расположения.
Сколько в среднем стоит квартира в Италии?
По итогам 2025 года средняя цена жилья в Италии составляет около 1 800 евро за квадратный метр, пишет 24 Канал со ссылкой на платформу idealista.
В крупных городах разница между центром и окраинами остается существенной. У центральных районах средняя стоимость покупки квартиры превышает 3 400 евро за квадратный метр, тогда как за пределами центра цены чаще находятся на уровне примерно 2 100 евро за квадратный метр, сообщает платформа Numbeo.
В каких регионах Италии жилье дешевле всего?
Самые доступные цены традиционно сосредоточены на юге страны и в менее туристических регионах. Среди лидеров по низкой стоимости:
- Калабрия – 900 евро за квадратный метр;
- Базиликата – 1 100 евро за квадратный метр;
- Абруццо – 1 190 евро за квадратный метр.
В таких регионах можно найти квартиры по цене, которая почти вдвое ниже среднего показателя. Это привлекает покупателей, которые ищут жилье для сезонного проживания или долгосрочных инвестиций с минимальным стартовым бюджетом.
Где в Италии квартиры стоят дороже всего?
Самые высокие цены сосредоточены в северных и центральных регионах, а также в районах с активным туристическим спросом:
- Лигурия – 2 470 евро за квадратный метр;
- Ломбардия – 2 360 евро за квадратный метр, с пиковыми значениями в Милане;
- Лацио – 2 180 евро за квадратный метр, в значительной степени из-за Рима.
Именно эти регионы чаще всего рассматривают иностранные покупатели, ориентированные на арендный доход или проживание в крупных городах.
Как регион влияет на бюджет покупки?
Региональный фактор является ключевым при планировании расходов. Например, квартира площадью 60 квадратных метров в южных областях может стоить 70 тысяч евро, тогда как аналогичное жилье в северных регионах или в центре крупного города легко превышает 200 тысяч евро.
Кроме базовой цены за квадратный метр, покупатели должны закладывать в бюджет дополнительные расходы. Например, налоги, нотариальные услуги и комиссии агентств. В сумме они обычно добавляют от 7% до 12% от стоимости квартиры.
Какова стоимость жилья в других странах Европы?
Рынок недвижимости Испании в 2025 году демонстрирует устойчивый рост цен как в крупных городах, так и в курортных регионах. Средняя стоимость жилья в Испании в конце 2025 года – 2 500 евро за квадратный метр с ростом более чем на 15% в год.
Жилье в Германии также продолжает дорожать. Особенно высокие цены фиксируют в Мюнхене и Берлине, зато в других городах стоимость остается сравнительно доступной.