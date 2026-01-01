Регіони формують ціну на житло: скільки коштує квартира в Італії у 2026 році
- Середня ціна житла в Італії у 2025 році становить близько 1 800 євро за квадратний метр, з вищою ціною у центральних районах великих міст.
- Найдешевше житло зосереджене на півдні країни, в таких регіонах як Калабрія, Базіліката і Абруццо, де ціни значно нижчі за середні.
Італія давно приваблює українських покупців не лише морем і культурою, а й відносно доступними цінами на житло. Вартість квартир наприкінці року коливається залежно від розташування.
Скільки в середньому коштує квартира в Італії?
За підсумками 2025 року середня ціна житла в Італії становить близько 1 800 євро за квадратний метр, пише 24 Канал з посиланням на платформу idealista.
У великих містах різниця між центром і околицями залишається суттєвою. У центральних районах середня вартість купівлі квартири перевищує 3 400 євро за квадратний метр, тоді як за межами центру ціни частіше перебувають на рівні приблизно 2 100 євро за квадратний метр, повідомляє платформа Numbeo.
У яких регіонах Італії житло найдешевше?
Найдоступніші ціни традиційно зосереджені на півдні країни та в менш туристичних регіонах. Серед лідерів за низькою вартістю:
- Калабрія – 900 євро за квадратний метр;
- Базіліката – 1 100 євро за квадратний метр;
- Абруццо – 1 190 євро за квадратний метр.
У таких регіонах можна знайти квартири за ціною, яка майже вдвічі нижча за середній показник. Це приваблює покупців, які шукають житло для сезонного проживання або довгострокових інвестицій з мінімальним стартовим бюджетом.
Де в Італії квартири коштують найдорожче?
Найвищі ціни зосереджені в північних та центральних регіонах, а також у районах з активним туристичним попитом:
- Лігурія – 2 470 євро за квадратний метр;
- Ломбардія – 2 360 євро за квадратний метр, із піковими значеннями в Мілані;
- Лаціо – 2 180 євро за квадратний метр, значною мірою через Рим.
Саме ці регіони найчастіше розглядають іноземні покупці, орієнтовані на орендний дохід або проживання у великих містах.
Як регіон впливає на бюджет покупки?
Регіональний фактор є ключовим при плануванні витрат. Наприклад, квартира площею 60 квадратних метрів у південних областях може коштувати 70 тисяч євро, тоді як аналогічне житло в північних регіонах або у центрі великого міста легко перевищує 200 тисяч євро.
Окрім базової ціни за квадратний метр, покупці мають закладати в бюджет додаткові витрати. Наприклад, податки, нотаріальні послуги та комісії агентств. У сумі вони зазвичай додають від 7% до 12% від вартості квартири.
Яка вартість житла в інших країнах Європи?
Ринок нерухомості Іспанії у 2025 році демонструє стале зростання цін як у великих містах, так і в курортних регіонах. Середня вартість житла в Іспанії наприкінці 2025 року – 2 500 євро за квадратний метр з ростом більш ніж на 15% за рік.
Житло у Німеччині також продовжує дорожчати. Особливо високі ціни фіксують в Мюнхені та Берліні, натомість в інших містах вартість залишається порівняно доступнішою.