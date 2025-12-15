13% жилого фонда повреждено: сколько украинцев остались без жилья

Из-за полномасштабной войны в Украине уничтожена и повреждена значительная часть жилого фонда, а миллионы людей потеряли свои дома. Масштабы разрушений заставляют государство менять подходы к восстановлению и обеспечению жильем.

Какие объемы жилья потеряла Украина из-за войны?

По обобщенным оценкам, в Украине разрушено или повреждено около 13% жилого фонда, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя министра общин Артема Рыбченко и Новости.LIVE.

Это многоквартирные дома и частные дома, которые стали непригодными для проживания из-за обстрелов и боевых действий. Общий объем уничтоженного и поврежденного жилья оценивается минимум в 60 миллионов квадратных метров

Данные формируются на основе технических обследований и заявлений владельцев. Учет продолжается, поскольку часть повреждений фиксируют после доступа к деоккупированным территориям или повторных проверок зданий.

Поэтому мы хотим отстроить, чтобы люди могли вернуться домой. Мы стремимся к комплексному восстановлению и восстановлению. Речь идет не только о школах и домах, но и о детсадах, больницы, энергетику и другие сферы нормальной довоенной жизни,

– отметил Артем Рыбченко.

Сколько людей остались без дома?

В результате разрушения жилья почти три миллиона украинцев потеряли возможность проживать в собственных квартирах или домах. Часть из них переехала в другие регионы, другие – временно проживают в модульном жилье или арендуют жилье.

Важно! Это повлияло на ситуацию на рынке аренды, особенно в крупных городах и относительно безопасных регионах. Спрос на жилье там остается высоким, что затрудняет поиск квартир для внутренне перемещенных лиц.

Сколько средств требует восстановление жилищного фонда?

Предварительные расчеты показывают, что на восстановление разрушенного жилья нужно как минимум 86 миллиардов долларов, отметила Елена Шуляк. Это строительство новых домов, восстановление поврежденных объектов, а также ремонт инженерных сетей и жилой инфраструктуры.

До начала полномасштабной войны в Украине ежегодно вводили в эксплуатацию около 10 миллионов квадратных метров жилья. Таким образом, объем потерь превышает многолетние показатели строительства мирного времени.

Почему разрушения жилья приобрели такие масштабы?

Основные потери жилого фонда вызвали ракетные удары, артиллерийские обстрелы и длительные боевые действия в населенных пунктах. Значительная часть домов получила критические повреждения, что не подлежит восстановлению.

Разрушения зафиксированы не только в прифронтовых регионах, но и в городах, расположенных далеко от линии боевых действий. Это затрудняет оценку потерь и планирование восстановления.

Как эти потери влияют на жилищную политику?