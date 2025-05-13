Самые дорогие дома в США: где дом стоит более 2 миллионов долларов

В США 10 городов имеют самые высокие средние цены продажи квартиры, в частности 8 из них сосредоточены в Калифорнии. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлторов США, этот штат является одним из самых желанных мест для строительства жилья.

Например, в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, с января по март 2025 года зафиксирована самая высокая цена продажи односемейного дома – 2,02 миллиона долларов, передает 24 Канал со ссылкой New York Post.

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Сколько стоят дома в США

После Сан-Хосе в списке на втором месте Анахайм, что также в Калифорнии. За типичный дом в этом городе нужно будет отдать 1,45 миллиона долларов. А за аналогичное жилье в Сан-Франциско уже немного меньше – 1,32 миллиона долларов.

В четверку лидеров также попало Гонолулу, штат Гавайи. По сравнению с предыдущим годом, цена в городе за жилье выросла до 1,16 миллиона долларов.

По сравнению с предыдущим годом, цена в городе за жилье выросла до 1,16 миллиона долларов. А в пятерку Сан-Диего, где средняя цена на жилье выросла до 1,04 миллиона долларов.



Вид на залив в Сан-Диего, США / Фото Unsplash

Шестое, седьмое и восьмое места заняли такие калифорнийские города, как Салинас, Сан-Луис-Обиспо и Окснард с ценами чуть меньше чем 1 миллион долларов по всему региону.

с ценами чуть меньше чем 1 миллион долларов по всему региону. Интересно, что единственным представителем восточного побережья США стал город Неаполь , штат Флорида, который занял в списке девятое место, где цена продажи жилья выросла по сравнению с прошлым годом до 865 тысяч долларов.

, штат Флорида, который занял в списке девятое место, где цена продажи жилья выросла по сравнению с прошлым годом до 865 тысяч долларов. Замкнул десятку город Лос-Анджелес, что в Калифорнии, с ценой в более 862 тысячи долларов.



Дома в Лос-Анджелесе / Фото Unsplash

Обратите внимание! Манхэттен выпал из национального рейтинга 10 самых дорогих городов.

Из-за чего выросли цены на жилье в США

Как объясняет главный экономист Национальной ассоциации риэлторов, Лоуренс Юн, причина высоких цен на жилье на рынке США заключается в том, что новой недвижимости стало не достаточно для увеличения местных запасов, что привело к росту уже существующего жилья.

Еще одним фактором являются низкие показатели владения жильем в этих районах, что означает более неравномерное распределение богатства,

– добавляет Юн.

Например, для большинства жителей США собственное жилье в городах Сан-Хосе или Сан-Франциско является недоступным, и покупка такого жилья относится уже к состоятельным слоям населения.