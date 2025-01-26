Времена меняются, поэтому некоторые из "вечных" трендов – это совсем другая эстетика, чем мы привыкли видеть сейчас. Однако большинство из них привычны или прекрасно приспособились к потребностям современных хозяев. 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens, рассказывает о трех тенденциях, которые популярны уже более двух десятков лет.

Обратите внимание Кухню Дэвида и Виктории Бекхэмов назвали настоящим трендом, а этот дизайн легко повторить

Цветочные шторы

Шторы в цветочный принт / Фото Jane Churchill

Цветочные принты никуда не делись, но они стали более традиционными. Добавить что-то цветастое в современный дизайн – способ визуально смягчить вид комнаты.

"Мы часто имеем дело со многими сложными аспектами архитектуры, например плитняк и каменные стены. Поэтому одна из вещей, которую мы любим делать, это добавлять цветочные узоры, которые сочетаются с твердой отделкой и округляют их. Дизайн – это баланс", – делится дизайнер из Нью-Мексико Хизер Френч.

Кухонный остров

Кухня с островом в центре / Фото LA Light

Острова все еще остаются одними из самых желанных предметов на кухне.

"Мы – семья, которая постоянно использует свой кухонный остров. Это как ютиться у костра и есть одновременно – мне это всегда нравилось", – говорит дизайнер интерьера Стаффан Толлгард.

Бежевый цвет

Художественный уголок в бежевой комнате / Фото Neptune

Трудно вспомнить, сколько людей боялись ярких цветов в 2000-х годах, говорят дизайнеры. Зато кремовые, бежевые и коричневые считались идеальными.

Бежевый цвет все еще нравится дизайнерам, потому что он мягкий и теплый. А хозяева любят этот цвет за его универсальность.