Часи змінюються, тому деякі з "вічних" трендів – це зовсім інша естетика, ніж ми звикли бачити зараз. Проте більшість з них звичні або ж чудово призвичаїлися до потреб сучасних господарів. 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens, розповідає про три тенденції, які популярні вже понад два десятки років.

Зверніть увагу Кухню Девіда та Вікторії Бекхемів назвали справжнім трендом, а цей дизайн легко повторити

Квітчасті штори

Штори у квітковий принт / Фото Jane Churchill

Квіткові принти нікуди не поділися, але вони стали більш традиційними. Додати щось квітчасте в сучасний дизайн – спосіб візуально пом'якшити вигляд кімнати.

"Ми часто маємо справу з багатьма складними аспектами архітектури, як-от плитняк і кам'яні стіни. Тож одна з речей, яку ми любимо робити, це додавати квіткові візерунки, які поєднуються з твердою обробкою та округлюють їх. Дизайн – це баланс", – ділиться дизайнер із Нью-Мексико Хізер Френч.

Кухонний острів

Кухня з островом у центрі / Фото LA Light

Острови все ще залишаються одними з найбажаніших предметів на кухні.

"Ми – сім'я, яка постійно використовує свій кухонний острів. Це як тулитися біля багаття та їсти одночасно – мені це завжди подобалося", – каже дизайнер інтер'єру Стаффан Толлгард .

Бежевий колір

Мистецький куточок у бежевій кімнаті / Фото Neptune

Важко пригадати, скільки людей боялися яскравих кольорів у 2000-х роках, кажуть дизайнери. Натомість кремові, бежеві та коричневі вважалися ідеальними.

Бежевий колір все ще подобається дизайнерам, бо він м'який і теплий. А господарі люблять цей колір за його універсальність.