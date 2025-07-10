Этот самый яркий особняк знаменитости выставлен на продажу за 16,5 миллиона долларов, передает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что известно об особняке знаменитости в Техасе

Имение расположено в пригороде Сан-Антонио, Борн. Он стал для бывшего разыгрывающего защитника баскетбольной команды "Сан-Антонио Сперс" проявлением индивидуальности, где как заявляет сам Паркер "мог бы принимать свою семью и друзей и создавать воспоминания".

Роскошный дом имеет двойные ворота и караульную будку у входа. Перед ним расположился фонтан и внутренний дворик.

Однако самым желанным в создании имения стал собственный аквапарк, который был разработан техасским основателем бассейнов Китом Зарса.

Поэтому, аквапарк состоит из 6 различных горок, 1-метрового выступления для прыжков с глубиной 4,5 метра вниз, 3-х джакузи, водяных пушек, реки, горы и плавающих шариков-лилий, по которым можно даже пробежаться.



Вид на аквапарк сверху / Скриншот с фото Леонардо Лопеса

Кроме того, на территории имения есть гостевой дом с 4-мя спальнями, теплица, фруктовый сад, гараж на 8 автомобилей с климат-контролем, теннисный корт и площадка для пляжного волейбола.

Кроме аквапарка собственный спортзал

Не останавливаясь только на собственном аквапарке Тони Паркер пожелал создать еще и собственный спортзал в стиле "Тоттенхэма".

Он наполнен 36 супергероями и злодеями Marvel и DC в натуральную величину. Эту коллекцию даже предоставили в аренду для выставки в Музее искусств Сан-Антонио.



Коллекция персонажей Marvel и DC в спортзале Тони Паркера / Скриншот с фото Леонардо Лопеса

Также, из необычного здесь есть ворота к дорожке для гольф-каров в задней части территории воссозданы в стиле "Парка Юрского периода". В то же время домашняя черепаха "Бульдозер" имеет собственное жилье.

А еще есть собственная винная комната на 1 500 бутылок, кинотеатр со стадионными местами, 2 офиса и комната с трофеями, доступ к которой осуществляется с помощью сканера отпечатков пальцев.

Обратите внимание! В течение длительного времени дом выставляется на продажу и не находит своего покупателя.