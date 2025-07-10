Цей найяскравіший особняк знаменитості виставлений на продаж за 16,5 мільйона доларів, передає 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про особняк знаменитості у Техасі

Маєток розташований у передмісті Сан-Антоніо, Борн. Він став для колишнього розігруючого захисника баскетбольної команди "Сан-Антоніо Сперс" виявом індивідуальності, де як заявляє сам Паркер "міг би приймати свою родину та друзів і створювати спогади".

Розкішний будинок має подвійні ворота та вартову будку біля входу. Перед ним розташувався фонтан та внутрішній дворик.

Однак найбажанішим у створені маєтку став власний аквапарк, який був розроблений техаським засновником басейнів Кітом Зарса.

Відтак, аквапарк складається з 6 різних гірок, 1-метрового виступу для стрибків з глибиною 4,5 метра вниз, 3-х джакузі, водяних гармат, річки, гори та плаваючих кульок-лілій, по яких можна навіть пробігтися.



Вигляд на аквапарк згори / Скриншот з фото Леонардо Лопеса

Крім того, на території маєтку є гостьовий будинок з 4-ма спальнями, теплиця, фруктовий сад, гараж на 8 автомобілів з клімат-контролем, тенісний корт та майданчик для пляжного волейболу.

Крім аквапарку власний спортзал

Не зупиняючись лише на власному аквапарку Тоні Паркер забажав створити ще й власний спортзал у стилі "Тоттенгема".

Він наповнений 36 супергероями та лиходіями Marvel та DC у натуральну величину. Цю колекцію навіть надали в оренду для виставки в Музеї мистецтв Сан-Антоніо.



Колекція персонажів Marvel та DC у спортзалі Тоні Паркера / Скриншот з фото Леонардо Лопеса

Також, з незвичайного тут є ворота до доріжки для гольф-карів у задній частині території відтворені у стилі "Парку Юрського періоду". Водночас домашня черепаха "Бульдозер" має власне помешкання.

А ще є власна винна кімната на 1 500 пляшок, кінотеатр зі стадіонними місцями, 2 офіси та кімната з трофеями, доступ до якої здійснюється за допомогою сканера відбитків пальців.

Зауважте! Протягом тривалого часу будинок виставляється на продаж і не знаходить свого покупця.