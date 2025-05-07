Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на публикацию ирландского издания Mayolive.

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Украинский орнамент посреди Ирландии

Елена Шепелюк расписала дом в Ирландии традиционной украинской росписью. Дизайнер рассказала, что нарисовала картину в собственном стиле, но вдохновлялась народным искусством.

Этот стиль живописи из региона, где я родилась, из Днепропетровской области. Поскольку у нас было много синей краски, мы добавили желтой и получили цветовую гамму украинского флага,

– отметила художница.

Это сочетание ирландского коттеджа с украинским орнаментом удалось создать при поддержке арендодателей – Джилл и Тима Муров. Именно они пригласили художницу вместе с ее мужем создать проект.

По словам графического дизайнера, первая часть ее работы на коттедже появилась еще в 2023 году. Недавно женщина завершила вторую часть.

Для арендодателей этот дом – семейное сокровище. Дизайнер чрезвычайно благодарна им за смелость позволить ей украсить стену этого дома в украинском стиле.

Украинская традиционная роспись на доме в Ирландии: Фото из инстаграма Елены Шепелюк

Местные в восторге от творчества украинки

Елена Шепелюк переживала, что влажная погода может смыть ее работы, однако краска держится. А о доме с украинским творчеством начали говорить.

Людям это так нравится. Некоторые приходили сюда, чтобы сфотографироваться. Иногда я вижу какую-то новую публикацию в фейсбуке и могу узнать дом. Наши арендодатели также сказали, что он замечательный,

– поделилась художница.

Напомним, что петриковскую роспись еще в 2013 году внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

К слову, жительница Тернопольщины Надежда Куца создала сказочное пространство вокруг своего дома, используя бетонные композиции. Первой завершенной работой стала декоративная ограда, а сейчас двор украшают различные скульптуры с растительными мотивами.