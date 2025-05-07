Про це 24 Канал розповідає з посиланням на публікацію ірландського видання Mayolive.

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Український орнамент посеред Ірландії

Олена Шепелюк розписала будинок в Ірландії традиційним українським розписом. Дизайнерка розповіла, що намалювала картину у власному стилі, але надихалася народним мистецтвом.

Цей стиль живопису з регіону, де я народилася, з Дніпропетровської області. Оскільки у нас було багато синьої фарби, ми додали жовтої та отримали колірну гаму українського прапора,

– зазначила мисткиня.

Це поєднання ірландського котеджу з українським орнаментом вдалося створити за підтримки орендодавців – Джилл та Тіма Мурів. Саме вони запросили мисткиню разом з її чоловіком створити проєкт.

За словами графічної дизайнерки, перша частина її роботи на котеджі з'явилася ще у 2023 році. Нещодавно жінка завершила другу частину.

Для орендодавців цей будинок – сімейний скарб. Дизайнерка надзвичайно вдячна їм за сміливість дозволити їй прикрасити стіну цього будинку в українському стилі.

Український традиційний розпис на будинку в Ірландії: Фото з інстаграму Олени Шепелюк

Місцеві в захваті від творчості українки

Олена Шепелюк переживала, що волога погода може змити її роботи, однак фарба тримається. А про будинок з українською творчістю почали говорити.

Людям це так подобається. Дехто приходив сюди, щоб сфотографуватися. Іноді я бачу якусь нову публікацію у фейсбуці і можу впізнати будинок. Наші орендодавці також сказали, що він чудовий,

– поділилася мисткиня.

Нагадаємо, що петриківський розпис ще у 2013 році внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

До слова, жителька Тернопільщини Надія Куца створила казковий простір навколо свого будинку, використовуючи бетонні композиції. Першою завершеною роботою стала декоративна огорожа, а зараз подвір'я прикрашають різноманітні скульптури з рослинними мотивами.