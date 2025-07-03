Самая маленькая квартира в Лондоне стоит 230 тысяч фунтов: почему так дорого

Квартира, которую продают в Лондоне, расположена в каморке дворника, а человек, арендующий жилье, даже шутит, что к счастью нет девушки, мол, они с ней ссорились бы, потому что мало места. Самое интересное то, что цена жилья составляет аж 230 тысяч фунтов стерлингов.

Дело в том, что квартира имеет площадь всего 11,7 метра квадратных, передает 24 Канал со ссылкой на издание The Scottish Sun.

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Почему самая маленькая квартира в Лондоне стоит дорого

Все из-за расположения квартиры-каморки, ведь это один из самых желанных районов столицы – Кенсингтон. Сезар Мендес говорит, что в его уютном малом жилье, даже соседи-миллионеры.



Дом, где размещается квартира-каморка в Лондоне / Фото SWNS

Например, по словам Сезара, 1-комнатная квартира в доме, где он проживает, была продана на миллион фунтов стерлингов, а 2-комнатная – 1,5 миллиона фунтов.

Таким образом, владельцы выставили и свою необычную смартквартиру на продажу по ориентировочной цене в 230 тысяч фунтов стерлингов.

Как выглядит самая маленькая квартира в Лондоне

Крошечный размер квартиры служит и кухней, и ванной, и спальней. А еще здесь гостиная и крошечный коридор. Из окна квартиры вид на Музей естествознания, мимо которого регулярно проезжает королевская семья.



Кухня и лестница в спальню в крошечной квартире / Фото SWNS



По словам 47-летнего мужчины, ежемесячно он платит за аренду около 1 400 фунтов стерлингов, включая все счета.

Арендная плата в Лондоне безумная. Но мне нравится расположение, оно замечательное,

– говорит мужчина.

Кроме того, из-за того, что он не высокий, жизнь в такие крошечной квартире, его устраивает. Единственная проблема, по его словам, это то, что нужно постоянно держать все в чистоте.