В Варшаве осенью снесут 107-метровый небоскреб: почему приняли радикальное решение

В столице Польши вскоре демонтируют небоскреб, который имеет высоту 107 метров. Его заменит новое здание, которое будет отвечать современным экологическим и техническим стандартам.

Детали о решении снести небоскреб в Варшаве 24 Канал рассказывает со ссылкой на Польский холдинг недвижимости (PHN).

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В Польше снесут небоскреб

В Варшаве осенью 2025 года снесут небоскреб Intraco, который возвели еще 50 лет назад.

В компании отмечают, что несмотря на неоднократные попытки модернизации, небоскреб больше не соответствует требованиям современного рынка – как с точки зрения энергоэффективности, так и комфортом для пользователей.

Это начало нового этапа – подготовки к созданию современного, энергоэффективного и экологического здания, которое будет сохранять узнаваемость Intraco в городском пространстве и одновременно отдавать дань истории этой локации,

– говорится в заявлении.

Первым шагом станет выбор подрядчика для демонтажа здания. Процесс обещают организовать так, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду.



Небоскреб Intraco в Варшаве снесут осенью 2025 года / Фото Pexels

Что будет на месте небоскреба

Строительство нового объекта должно начаться весной 2026 года. Известно, что новое здание будет сохранять высоту 107 метров, однако количество этажей будет уменьшено с 39 до 23. Это позволит обеспечить современные стандарты этажной высоты, лучшее естественное освещение и комфортные условия труда. Новый фасад и элементы конструкции будут наследовать форму оригинального небоскреба, сохраняя архитектурную связь с соседней застройкой.

В проекте предусмотрели экологические решения: фасад с солнечными панелями, системы рекуперации энергии, полную инфраструктуру для велосипедистов, а также удобства для людей с инвалидностью. Новое здание будет отвечать требованиям экологической таксономии ЕС и претендовать на самые высокие уровни сертификации.