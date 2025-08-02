Объявление активно обсуждается в соцсетях после того, как телеграмм-канал "Типичный Львов" опубликовал видеопрезентацию этого "космического" пространства, передает 24 Канал.

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Как выглядит квартира?

Особенность квартиры – в ее чрезвычайно компактном и многофункциональном дизайне. В крошечном помещении помещено все, что нужно для базового быта:

унитаз, над которым закреплена микроволновая печь,

маленький холодильник,

душевая кабина,

комод.

Все это находится под полуторной кроватью с ортопедическим матрасом, а рядом – телевизор. Отдельный "бонус" – единственное окно с видом на город.

Во Львове сдают "микроквартиру" за 5000 гривен в неделю: смотрите видео

Как отмечает женский голос за кадром, квартира предназначена исключительно для краткосрочного проживания, например, во время командировки или визита во Львов на несколько дней. Такая жилая опция может быть альтернативой хостела или гостиницы для туристов, которые ищут что-то компактное и относительно недорогое.

Сколько стоит аренда квартиры во Львове?

Цены на аренду жилья во Львове в целом остаются высокими. По данным DOM.RIA, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центральных районах варьируется от 400 до 700 долларов в месяц (примерно 16 000 – 28 000 гривен), тогда как на окраинах – от 250 до 400 долларов. Самыми дорогими остаются четырехкомнатные квартиры, которые могут стоить до 1500 долларов в месяц.

Ранее мы писали, что Львов опередил Киев по количеству ЖК, которые начали строить в первом полугодии 2025 года.

Хотя в столице объемы тоже увеличились, Львов демонстрирует еще больший рост начатых ЖК.