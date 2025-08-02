Оголошення активно обговорюється в соцмережах після того, як телеграм-канал "Типовий Львів" опублікував відеопрезентацію цього "космічного" простору, передає 24 Канал.

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Як виглядає квартира?

Особливість квартири – у її надзвичайно компактному та багатофункціональному дизайні. У крихітному приміщенні вміщено все, що потрібно для базового побуту:

унітаз, над яким закріплена мікрохвильова піч,

маленький холодильник,

душова кабіна,

комод.

Усе це знаходиться під полуторним ліжком з ортопедичним матрацом, а поруч – телевізор. Окремий "бонус" – єдине вікно з краєвидом на місто.

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Як зазначає жіночий голос за кадром, квартира призначена виключно для короткострокового проживання, наприклад, під час відрядження чи візиту до Львова на кілька днів. Така житлова опція може бути альтернативою хостелу або готелю для туристів, які шукають щось компактне та відносно недороге.

Скільки коштує оренда квартири у Львові?

Ціни на оренду житла у Львові загалом залишаються високими. За даними DOM.RIA, середня вартість оренди однокімнатної квартири в центральних районах варіюється від 400 до 700 доларів на місяць (приблизно 16 000 – 28 000 гривень), тоді як на околицях – від 250 до 400 доларів. Найдорожчими залишаються чотирикімнатні квартири, які можуть коштувати до 1500 доларів на місяць.

Раніше ми писали, що Львів випередив Київ за кількістю ЖК, які розпочали будувати в першому півріччі 2025 року.

Хоча у столиці обсяги теж збільшилися, Львів демонструє ще більше зростання розпочатих ЖК.