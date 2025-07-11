Что планируют сделать с этой недвижимостью, а также о том, кто и за сколько купил дом детства Папы Римского, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Bloomberg.

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Дом детства Папы Льва XIV продали

По словам агента по продаже Стива Буздика, дом детства Папы Льва XIV продали за 375 тысяч долларов. Для сравнения: средняя стоимость жилья в этом районе, по информации Redfin, составляет примерно 177 тысяч долларов.

Расположено здание в Долтоне, что на расстоянии 35 километров от Чикаго. Местные власти вместе с Чикагской архиепархией планируют превратить дом в исторический памятник, который будет служить общине.

Трудности при продаже дома

После выкупа и ремонта инвестором дом был выставлен на продажу за 219 тысяч долларов. Однако после того, как в мае 2025 года Роберта Фрэнсиса Превоста избрали Папой, объект сняли с рынка и организовали аукцион с начальной ставкой 250 тысяч долларов.

Дом детства Папы Римского внутри / Фото Realtor.com

Община Долтона настаивала, что дом должен принадлежать именно ей. Они даже пригрозили использовать право принудительного выкупа, однако до этого не дошло – в конце концов стороны достигли соглашения об обычной покупке.

Я рад за село. Считаю, что это лучший покупатель для этой недвижимости, и для них это настоящая победа,

– подытожил Стив Буздик.

Жители Долтона заявили, что работают над тем, чтобы "сделать эту недвижимость значимым и ценным активом для общества".