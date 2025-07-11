Що планують зробити з цією нерухомістю, а також про те, хто та за скільки купив будинок дитинства Папи Римського, 24 Канал розповідає з посиланням на Bloomberg.

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Дім дитинства Папи Лева XIV продали

За словами агента з продажу Стіва Буздіка, будинок дитинства Папи Лева XIV продали за 375 тисяч доларів. Для порівняння: середня вартість житла в цьому районі, за інформацією Redfin, становить приблизно 177 тисяч доларів.

Розташована будівля у Долтоні, що на відстані 35 кілометрів від Чикаго. Місцева влада разом з Чиказькою архієпархією планує перетворити будинок на історичну пам'ятку, яка служитиме громаді.

Труднощі при продажу будинку

Після викупу й ремонту інвестором будинок був виставлений на продаж за 219 тисяч доларів. Однак після того, як у травні 2025 року Роберта Френсіса Превоста обрали Папою, об'єкт зняли з ринку та організували аукціон з початковою ставкою 250 тисяч доларів.

Будинок дитинства Папи Римського всередині / Фото Realtor.com

Громада Долтона наполягала, що будинок має належати саме їй. Вони навіть пригрозили використати право примусового викупу, однак до цього не дійшло – зрештою сторони досягли угоди про звичайну купівлю.

Я радий за село. Вважаю, що це найкращий покупець для цієї нерухомості, і для них це справжня перемога,

– підсумував Стів Буздік.

Жителі Долтона заявили, що працюють над тим, щоб "зробити цю нерухомість значущим та цінним активом для громади".