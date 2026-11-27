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Где в Украине можно купить жилье за ваучер на 2 миллиона гривен

По данным DIM.RIA, в ноябре 2026 года жилье стоимостью до 2 миллионов гривен на первичном и вторичном рынках наиболее доступно в восточных, южных и отдельных северных областях Украины.

Наибольшая доля предложений в пределах бюджета ваучера приходится на:

Запорожскую область – 77%;

Сумскую – 68%;

Николаевскую – 65%;

Харьковскую – 58%;

Черниговскую – 48%.

Значительно сложнее найти жилье за эти деньги на западе страны. В Закарпатской области доля соответствующих предложений составляет 0%, в Черновицкой – 1%, во Львовской – 3%, а в Ровенской – 7%. Ограниченный выбор есть и у покупателей в Киеве, где таких объявлений всего 4%.

Какую площадь жилья можно приобрести за жилищный ваучер

Наибольшую площадь жилья за 2 миллиона гривен можно приобрести в:

Запорожской области – 51,9 квадратного метра;

Днепропетровской – 48,4 квадратного метра;

Николаевской – 47,9 квадратного метра;

Сумской – 47,4 квадратного метра.

Для сравнения: в Киеве этой суммы хватит на жилье площадью 32 квадратных метра, а в Киевской области – 38,3 квадратного метра.

В каких регионах придется доплачивать за однокомнатную квартиру

Больше всего собственных средств понадобится покупателям в столице. В Киеве придется самостоятельно покрыть около 45% медианной стоимости однокомнатной квартиры.

Во Львовской области размер доплаты составляет 39% стоимости квартиры, в Закарпатской и Ровенской – по 25%, а в Черновицкой – 24%.

В то же время в восточных областях и в Хмельницкой области медианная стоимость однокомнатной квартиры не превышает 2 миллиона гривен. Поэтому покупатели могут рассчитывать на приобретение такого жилья без привлечения собственных сбережений.

Напомним, комиссии уже одобрили более 41 тысячи заявлений переселенцев на получение жилищных ваучеров, однако тысячи семей до сих пор ожидают финансирования. Украина рассчитывает получить дополнительные 2 миллиарда гривен от Банка развития Совета Европы, которых хватит примерно на тысячу ваучеров.