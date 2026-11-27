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Де в Україні можна купити житло за ваучер на 2 мільйони гривень

За даними DIM.RIA, у листопаді 2026 року житло вартістю до 2 мільйонів гривень на первинному та вторинному ринках найдоступніше у східних, південних та окремих північних областях України.

Найбільша частка пропозицій у межах бюджету ваучера припадає на:

Запорізьку область – 77%;

Сумську – 68%;

Миколаївську – 65%;

Харківську – 58%;

Чернігівську – 48%.

Значно складніше знайти житло за ці гроші на заході країни. У Закарпатській області частка відповідних пропозицій становить 0%, у Чернівецькій – 1%, у Львівській – 3%, а в Рівненській – 7%. Обмежений вибір мають і покупці у Києві, де таких оголошень лише 4%.

Яку площу житла можна придбати за житловий ваучер

Найбільшу площу житла за 2 мільйони гривень можна придбати у:

Запорізькій області – 51,9 квадратного метра;

Дніпропетровській – 48,4 квадратного метра;

Миколаївській – 47,9 квадратного метра;

Сумській – 47,4 квадратного метра.

Для порівняння, у Києві цієї суми вистачить на житло площею 32 квадратні метри, а в Київській області – 38,3 квадратного метра.

У яких регіонах доведеться доплачувати за однокімнатну квартиру

Найбільше власних коштів знадобиться покупцям у столиці. У Києві доведеться самостійно покрити близько 45% медіанної вартості однокімнатної квартири.

У Львівській області розмір доплати становить 39% вартості квартири, у Закарпатській та Рівненській – по 25%, а в Чернівецькій – 24%.

Водночас у східних областях та на Хмельниччині медіанна вартість однокімнатної квартири не перевищує 2 мільйонів гривень. Тож покупці можуть розраховувати на придбання такого житла без залучення власних заощаджень.

Нагадаємо, комісії вже погодили понад 41 тисячу заяв переселенців на отримання житлових ваучерів, однак тисячі родин досі очікують на фінансування. Україна розраховує отримати додаткові 2 мільярди гривень від Банку розвитку Ради Європи, яких вистачить приблизно на тисячу ваучерів.