Помещение действительно напоминает место для съемок фильмов ужасов. И хотя квартира в запущенном состоянии, владелец оценил ее в соответствующую сумму, пишет 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Жуткая квартира в Борисполе

В квартире есть бойлер, старый телевизор и немного мебели. На фото также видно диван, кресла, стол со стульями и комод.

Стены в квартире "голые", видно ободранное покрытие, которое, очевидно, не обновляли много лет. Пол застелен коврами.

Кухня, как и все комнаты, в очень запущенном состоянии. Там есть плита, раковина и шкаф. Что касается коммуникаций, то в помещении есть и вода, и свет, и газ.

Заброшенная однокомнатная квартира / Фото OLX

Сколько стоит аренда

За эту квартиру автор объявления просит всего лишь 3 тысячи гривен в месяц. За коммунальные услуги нужно будет платить отдельно. Очевидно, владелец понимает состояние жилья и оценил его соответственно, хотя многие арендодатели стоимость завышают.

Жилье, видимо, что имеет одно преимущество – аренда от собственника, поэтому комиссию риелтору платить не придется.