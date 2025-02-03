Помешкання справді нагадує місце для знімання фільмів жахів. І хоч квартира в занедбаному стані, власник оцінив її у відповідну суму, пише 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Моторошна квартира в Борисполі

У помешканні є бойлер, старий телевізор та трохи меблів. На фото також видно диван, крісла, стіл зі стільцями та комод.

Стіни у квартирі "голі", видно обдерте покриття, яке, очевидно, не оновлювали багато років. Підлога застелена килимами.

Кухня, як і всі кімнати, в дуже занедбаному стані. Там є плита, раковина і шафа. Що стосується комунікацій, то в помешканні є і вода, і світло, і газ.

Занедбана однокімнатна квартира / Фото OLX

Скільки коштує оренда

За цю квартиру автор оголошення просить усього лиш 3 тисячі гривень на місяць. За комунальні послуги потрібно буде платити окремо. Очевидно, власник розуміє стан житла й оцінив його відповідно, хоча багато орендодавців вартість завищують.

Житло, мабуть, що має одну перевагу – оренда від власника, тож комісію рієлтору платити не доведеться.