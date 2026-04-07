В Іспанії віддають будинки безкоштовно: що потрібно, щоб отримати житло

В іспанському селищі Аренільяс вирішили безплатно надати житло тим, хто готовий переїхати туди на постійне проживання. Разом із будинком пропонують роботу, а сама ініціатива має оживити громаду, яка поступово занепадала.

Де розташоване село та чому віддають будинки безплатно?

Село розташоване у гірській місцевості в Іспанії. Найцікавіше, що зараз в Аренільяс живе лише 40 осіб, пише Euro Weekly.

У результаті частина будинків залишалася порожньою, а місцеве життя поступово згасало. Щоб змінити ситуацію, місцева влада разом із Культурним товариством Аренільяс запустили програму відновлення села.

У межах цієї ініціативи відремонтували сім будинків і підготували їх для нових мешканців. Основна ідея – не просто заселити пусті оселі, а сформувати стабільну громаду, яка зможе підтримувати життя в селищі надалі.

Окремий акцент роблять на якості життя. Село пропонують як альтернативу міській метушні – спокійне середовище серед природи, де можна зосередитися на повсякденному житті без постійного шуму та навантаження великих міст.

Які умови пропонують та які вимоги до охочих?

Новим мешканцям надають безплатне житло та пропонують роботу. Можна займатися ремонтом і обслуговуванням муніципальної нерухомості, працюючи муляром. Або керувати місцевим баром, який у селищі є центром соціального життя.

Від кандидатів очікують готовності переїхати до Аренільяса на постійне проживання та долучитися до життя громади. Ініціатива розрахована на тих, хто готовий не просто змінити домівку, а й стати частиною невеликого колективу.

Інтерес до програми вже перевищив очікування. Голова Культурного об'єднання Аренільяс Родріго Гісмера повідомив, що менш ніж за тиждень надійшло 116 заявок, повідомляє Starlap. Серед охочих багато тих, хто втомився від міського ритму, а також людей, які шукають нові можливості або хочуть змінити спосіб життя.

