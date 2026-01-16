Оренда житла чи "єОселя": у яких містах іпотека вигідніша
- У більшості західних та центральних регіонів України іпотека за програмою "єОселя" вигідніша за оренду, наприклад, у Києві, Черкасах та Кропивницькому.
- У східних та південних регіонах, таких як Харків та Миколаїв, оренда житла залишається вигіднішою або майже дорівнює іпотечному платежу.
Аналітики порівняли, що вигідніше для українців у різних регіонах – орендувати квартиру чи сплачувати іпотеку за державною програмою "єОселя". Залежно від міста дані різняться, особливо у західних регіонах країни.
Де іпотека вигідніша?
У більшості західних та частині центральних регіонів України щомісячний платіж за програмою "єОселя" нижчий, ніж середня ціна оренди однокімнатної квартири, пише 24 Канал з посиланням на аналітику ЛУН.
Дивіться також Квартира в іпотеку на 20 років: кому вигідно брати кредит через "єОселю" та які мінуси програми
У столиці та центральних регіонах іпотечна програма часто привабливіша за оренду житла. Наприклад, у Києві середня вартість оренди – 17 000 гривень, тоді як щомісячний платіж за програмою становить 16 400 гривень.
У Черкасах також іпотека видається дешевшою: середня ціна оренди однокімнатної квартири 12 300, а іпотека – близько 8 400 гривень. У Кропивницькому оренда сягає близько 9 000 гривень на місяць, тоді як платіж за іпотекою становить 5 720 гривень. У Вінниці середня оренда оцінюється в 14 000 гривень, тоді як виплата – 10 500 гривень.
Схожа ситуація спостерігається і на заході країни.
|Місто
|Середня вартість оренди
|єОселя
|Ужгород
|21 400 гривень
|21 300 гривень
|Тернопіль
|11 500 гривень
|6 780 гривень
|Івано-Франківськ
|15 000 гривень
|9 570 гривень
|Луцьк
|15 000 гривень
|10 900 гривень
|Хмельницький
|13 000 гривень
|9 000 гривень
|Чернівці
|12 000 гривень
|8 500 гривень
Де дешевше орендувати житло?
У східних, південних та окремих центральних регіонах України оренда квартири залишається вигіднішою або майже дорівнює іпотечному платежу. Це робить короткострокове чи середньострокове наймання житла більш раціональним вибором для мешканців цих міст.
У східних регіонах орендувати житло дешевше.
|Місто
|Середня вартість оренди
|єОселя
|Харків
|5 000 гривень
|7 000 гривень
|Миколаїв
|6 000 гривень
|8 000 гривень
|Дніпро
|7 000 гривень
|9 000 гривень
|Запоріжжя
|6 500 гривень
|8 000 гривень
|Полтава
|7 000 гривень
|9 000 гривень
|Рівне
|11 000 гривень
|13 600 гривень
Майже непомітна різниця між орендою житла та іпотекою у Житомирі, Сумах та Чернігові. У цих містах іпотечний платіж дорожчий на 100-200 гривень на місяць.
Яка частка зарплати йде на іпотеку?
Розрахунки показують, що іпотека за програмою "єОселя" створює значне фінансове навантаження для позичальників у багатьох містах України. Найбільша частка з середньої зарплати витрачається у таких містах:
- Ужгород – 79%;
- Львів – 67%;
- Полтава – 61%;
- Рівне – 55%;
- Житомир – 55%.
Водночас найменша частка доходу, яку мешканці спрямовують на виплату іпотеки, зафіксована в Запоріжжі (26%), Тернополі (27%), Кропивницькому (28%), Харкові (30%) та Миколаєві (34%).
Чому можуть відмовити у пільговій іпотеці?
Програма "єОселя" надає пільговий іпотечний кредит українцям, які відповідають встановленим критеріям, з початковим внеском від 20% вартості житла.
Банки часто відмовляють на етапі фінансової перевірки, якщо щомісячний платіж перевищує допустиме фінансове навантаження для клієнта, пояснює голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.
Також уряд планує розширити програму "єОселя", що дозволить ще 18 тисячам сімей придбати житло у 2026 році через пільгове іпотечне кредитування.