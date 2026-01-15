Нові правила для власників: що змінилося при купівлі та продажу житла у 2026 році
- Нові правила купівлі та продажу нерухомості в Україні з 2026 року передбачають автоматичну передачу даних про угоди нотаріусами до податкових органів без участі покупців і продавців.
- Нотаріуси зобов'язані подавати детальну звітність про посвідчені угоди, а перевірка даних у Державному реєстрі перед угодою допомагає уникнути юридичних ризиків.
Нові правила купівлі та продажу нерухомості в Україні набули чинності з 1 січня 2026 року. Вони передбачають технічні зміни в роботі нотаріусів і органів реєстрації, а також посилену увагу до даних про угоди для податкового контролю.
Що змінилося з 1 січня для покупців?
Для покупців і продавців житла безпосередніх нових вимог немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.
Учасники угод не повинні подавати окремі повідомлення до податкової служби про купівлю чи продаж нерухомості. Вся інформація про операції автоматично передається нотаріусами та реєстраторами.
Покупці можуть зіткнутися з формальним збором документів про походження коштів при угодах на суму від 400 тисяч гривень, але це вже стандартна практика для великих операцій.
Як змінився порядок звітності нотаріусів?
З 2026 року нотаріуси зобов'язані подавати до податкових органів інформацію про всі посвідчені угоди з нерухомістю. Державні нотаріуси надають дані щомісяця, а приватні звітують щоквартально з деталізацією за кожен місяць, зазначають у Нотаріальній палаті України.
Зверніть увагу! Звітність включає дані про продавця, покупця, вид угоди та її вартість. Це допомагає податковій автоматично відстежувати операції й правильність нарахування податків, зокрема податку з доходів фізичних осіб при продажу майна.
Чи потрібно приватним особам повідомляти податкову?
Приватні особи додаткових повідомлень до податкової подавати не повинні. Обов'язок інформувати податкові служби лежить на нотаріусах і державних реєстраторах.
Після посвідчення або реєстрації угоди інформація автоматично надходить до податкової служби, що спрощує купівлю та продаж нерухомості для громадян.
Чому варто перевірити дані в державному реєстрі?
Перевірка даних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є обов'язковим кроком перед угодою. Реєстр містить актуальні відомості про власника, адресу, площу та можливі обтяження на об'єкті.
Перевірка допомагає переконатися, що продавець має право розпоряджатися майном і що об'єкт не обтяжений арештами або іншими обмеженнями. У разі помилок їх можна виправити до угоди, щоб уникнути юридичних ризиків.
Чи втрачає власник право, якщо житла немає у реєстрі?
У Мін'юсті наголосили, що власник не втрачає право на житло через відсутність запису в реєстрі. Однак це створює ризики.
Наприклад, без внесення даних складно підтвердити свої права при продажу, спадкуванні або оскарженні дій третіх осіб. А також неможливо оформити державну допомогу чи отримати компенсацію за пошкодження житла.
Щоб забезпечити юридичну захищеність та можливість вільно розпоряджатися майном, у міністерстві рекомендують оформити та перевірити відповідні записи у державному реєстрі.
Кого все-таки будуть перевіряти у 2026 році?
У 2026 році в Україні проводитимуть житлові перевірки для осіб, які претендують на державні виплати або вже їх отримують, щоб підтвердити фактичне проживання та відповідність заявлених даних.
Перевірки стосуються отримувачів житлових субсидій, малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми та родин військовослужбовців, а їх результати можуть вплинути на надання або припинення соцвиплат.