Пара купила будинок і знайшла "секретний" поверх – відео знахідки зібрало мільйони переглядів

Подружжя зі США придбало будинок 1920-х років. Пара навіть не здогадувалася, що разом із ключами отримає справжню таємницю, приховану в стінах.

Як сім'я знайшла в новому домі секретну кімнату?

Керол Тімер, її чоловік Трейсі та їхні маленькі діти розповіли, що незвичайну знахідку зробили невдовзі після переїзду. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на тікток carolmoosethiemer.

Читайте також Як жінка перенесла свій дім на 160 кілометрів: божевільний задум, що вразив усіх

Родина звернула увагу на відчуття порожнечі за однією з гіпсокартонних стін і вирішила перевірити, що там може бути.

На оприлюднених кадрах видно, як Трейсі без особливих зусиль проробляє отвір у стіні та зазирає всередину. За гіпсокартоном виявилися сходи, які вели на просторе горище на третьому поверсі – про його існування сім'я раніше навіть не підозрювала.

Знахідка виявилася більш захопливою, ніж очікувалося. Як розповіла Керол, ззовні будинку було помітно, що нагорі є горище, однак вхід до нього був повністю замурований.

Відео стало вірусним і набрало більш ніж 4,2 мільйона переглядів. Після цього Керол почала публікувати продовження історії та показувати деталі приміщення. Наприклад, старовинну люстру, на якій не було жодних слідів тварин чи комах. Крім того, у приміщенні вже була проведена електрика.

Сім'я поки не має змоги розпочати ремонт через фінансові труднощі. Водночас подружжя вже планує, що в майбутньому горище може перетворитися на ігрову кімнату та зону відпочинку для дітей.

Пара знайшла "секретний" поверх у будинку: дивіться відео

Як на знахідку пари відреагувала мережа?

Історія викликала активне обговорення серед користувачів. Люди дивувалися, навіщо попередній власник узагалі закрив вхід. Інші припускали, що з горища могла б вийти розкішна спальня. Дехто жартував, що вартість будинку через знахідку могла зрости на сотні тисяч доларів. Були й ті, хто радив залишити все без змін, нагадуючи про роль таких приміщень у теплоізоляції будинку.

Керол же зазначила, що не розуміє, навіщо доступ на третій поверх вирішили повністю перекрити.

Що ще люди знаходили у своїх будинках?

Раніше подружжя блогерів отримало загадковий лист від невідомого з Канади із закликом шукати приховані кімнати та речі у своєму 132-річному будинку, що перетворило перевірку оселі на справжній квест. Під час пошуків вони знайшли схованку з вином, старовинні артефакти, музичну скриньку та військову форму, а також виявили сліди старого планування будинку.

А у Нью-Йорку місцева жителька звернула увагу на дивний холод, що постійно тягнув від дзеркала у ванній кімнаті. Вирішивши з'ясувати причину, вона зняла його зі стіни – і несподівано виявила за перегородкою покинуту квартиру.