Нерухомість Купівля житла Квартира у Львові: скільки коштує квадратний метр у 2025 році
26 листопада, 12:10
Квартира у Львові: скільки коштує квадратний метр у 2025 році

Ксенія Войновська
Основні тези
  • У Львові середня ціна за квадратний метр на первинному ринку становить 58 600 гривень, тоді як у Києві - 55 000 гривень.
  • На вторинному ринку у Львові найдорожчий квадратний метр у Личаківському районі - 81 200 гривень, а найдешевший у Сихівському районі - 55 200 гривень.

Вартість квадратного метра у Львові цьогоріч перевищила навіть столицю України. Особливо на ціни впливає безпекова ситуація на сході та у центральних областях, тому попит на західні регіони збільшується.

Скільки коштує квадратний метр у Львові на первинному ринку?

Найбільше вартість квартири залежить від її розташування, пише 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Центральні райони з розвинутою інфраструктурою коштують значно дорожче. Найдорожча середня вартість квадратного метра у Львові у Личаківському районі – 72 900 гривень. Далі за вартістю: 

  • Галицький – 72 300 гривень;
  • Франківський – 70 600 гривень;
  • Шевченківський – 55 700 гривень;
  • Залізничний – 55 300 гривень;
  • Сихівський – 54 700 гривень.

Важливо! За даними РІЕЛ, ціни у Львові стартують від 29 600 гривень за квадратний метр. У Києві придбати квартиру можна від 39 700 гривень за квадратний метр. 

Але середні показники інші. Якщо у Києві середня ціна за квадратний метр становить 55 000 гривень, то у Львові – 58 600 гривень

Які ціни у Львові на вторинці? 

Ціни на однокімнатні квартири зросли на 5% за рік. Тому на вторинному ринку ситуація схожа: 

  • Личаківський – 81 200 гривень;
  • Залізничний – 78 400 гривень;
  • Галицький – 77 200 гривень;
  • Франківський – 62 700 гривень;
  • Шевченківський – 55 700 гривень;

Найдешевше придбати житло на вторинці у Львові можна у Сихівському районі, де середня вартість житла за квадратний метр становить 55 200 гривень.

Зверніть увагу! Ціни на двокімнатні та трикімнатні квартири трохи відрізняються. Найдорожчі показники у Галицькому та Личаківському районі – 79 200 та 61 500 за квадратний метр відповідно. За цінами на трикімнатні квартири лідерами стали Галицький, з вартістю 72 500 гривень, та Франківський – 62 700 гривень за квадратний метр. 

Де найдешевші квартири в Україні? 

  • Найбільш доступні квартири можна знайти в Запоріжжі. Середня ціна однокімнатної на вторинному ринку становить близько 680 тисяч гривень. Це найнижчий показник серед великих міст країни.

  • Основний чинник низьких цін у південних та східних областях – безпекова ситуація. Водночас саме ці регіони пропонують найвигідніші ціни, зважаючи на знижений попит.