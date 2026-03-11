Від 550 доларів за квадратний метр: де в Україні найдорожчі та найдешевші новобудови
- У Києві середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 1 426 доларів, що є найвищим показником в Україні.
- Найдешевші пропозиції на первинному ринку житла фіксують у Запорізькій області з ціною 551 долар за квадратний метр.
Ринок новобудов в Україні навесні знову демонструє значну різницю у вартості квадратного метра залежно від регіону. У західних областях та столиці житло залишається найдорожчим, а попит продовжує рости.
Скільки коштує квадратний метр у новобудовах?
Станом на кінець лютого 2026 року найдорожчим на ринку первинного житла залишається Київ, повідомляють аналітики DIM.RIA.
У столиці середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 1 426 доларів, що на 0,5% більше, ніж у січні. Наступними за ціною йдуть Закарпаття та Львівщина з вартістю 1 217 доларів та 1 193 долари за квадратний метр.
У кількох регіонах показники також перевищують тисячу доларів. Наприклад, у Кіровоградській області квадратний метр коштує 1 162 долари, а у Дніпропетровській області – 1 144 долари.
У центральних регіонах ціни трохи нижчі, але все ще наближаються до тисячі доларів:
- Вінницька область – 1 009 доларів за квадратний метр;
- Чернівецька область – 993 долари за квадратний метр;
- Рівненська область – 941 долар за квадратний метр.
Де квадратний метр коштує найдешевше?
Найнижчі ціни на первинному ринку житла фіксують у південних та східних областях. Саме там квадратний метр у новобудовах коштує найдешевше.
Найдешевші пропозиції у:
- Запорізькій області – 551 долар за квадратний метр;
- Сумській області – 568 доларів за квадратний метр;
- Чернігівській області – 669 доларів за квадратний метр.
Також відносно низькі ціни залишаються у Миколаївській області, де квадратний метр коштує 672 долари.
Середня вартість квадратного метра в Україні / Інфографіка DIM.RIA
Аналітики зазначають, що у лютому ціни на первинному ринку майже не змінювалися. У більшості регіонів коливання становили лише кілька відсотків.
Скільки коштують найдешевші квартири на первинному ринку?
Вартість житла також різниться, якщо звернути увагу на мінімальні пропозиції у різних містах. За даними ЛУН, найдорожчі квартири фіксують у:
- Львові – 64 400 доларів за найдешевшу квартиру;
- Києів – 61 200 доларів;
- Ужгороді – 47 100 доларів.
У центральних містах ціни трохи нижчі. Наприклад, у Вінниці найдешевша квартира коштує 47 600 доларів, у Дніпрі – 45 600 доларів, а у Чернівцях – 45 100 доларів.
Серені ціни найдешевших квартир на первинці в Україні / Інфографіка ЛУН
Найнижчі мінімальні ціни фіксують у південних містах. Зокрема у Миколаєві – 25 200 доларів, Запоріжжі, де найдешевші квартири коштують 24 200 доларів, та Сумах – 22 300 доларів.
У яких областях найбільше зріс попит на оренду житла?
Попит на оренду житла в лютому 2026 року зріс на 48% у Кіровоградській області, на 43% у Чернігівській та на 30% у Запорізькій.
У Чернігівській області кількість квартир на ринку збільшилася на 86%, але в багатьох регіонах пропозиція не встигає за попитом, спричиняючи високу конкуренцію.