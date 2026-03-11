Від 550 доларів за квадратний метр: де в Україні найдорожчі та найдешевші новобудови

Ринок новобудов в Україні навесні знову демонструє значну різницю у вартості квадратного метра залежно від регіону. У західних областях та столиці житло залишається найдорожчим, а попит продовжує рости.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах?

Станом на кінець лютого 2026 року найдорожчим на ринку первинного житла залишається Київ, повідомляють аналітики DIM.RIA.

У столиці середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 1 426 доларів, що на 0,5% більше, ніж у січні. Наступними за ціною йдуть Закарпаття та Львівщина з вартістю 1 217 доларів та 1 193 долари за квадратний метр.

У кількох регіонах показники також перевищують тисячу доларів. Наприклад, у Кіровоградській області квадратний метр коштує 1 162 долари, а у Дніпропетровській області – 1 144 долари.

У центральних регіонах ціни трохи нижчі, але все ще наближаються до тисячі доларів:

Вінницька область – 1 009 доларів за квадратний метр;

Чернівецька область – 993 долари за квадратний метр;

Рівненська область – 941 долар за квадратний метр.

Де квадратний метр коштує найдешевше?

Найнижчі ціни на первинному ринку житла фіксують у південних та східних областях. Саме там квадратний метр у новобудовах коштує найдешевше.

Найдешевші пропозиції у:

Запорізькій області – 551 долар за квадратний метр;

Сумській області – 568 доларів за квадратний метр;

Чернігівській області – 669 доларів за квадратний метр.

Також відносно низькі ціни залишаються у Миколаївській області, де квадратний метр коштує 672 долари.

Середня вартість квадратного метра в Україні / Інфографіка DIM.RIA

Аналітики зазначають, що у лютому ціни на первинному ринку майже не змінювалися. У більшості регіонів коливання становили лише кілька відсотків.

Скільки коштують найдешевші квартири на первинному ринку?

Вартість житла також різниться, якщо звернути увагу на мінімальні пропозиції у різних містах. За даними ЛУН, найдорожчі квартири фіксують у:

Львові – 64 400 доларів за найдешевшу квартиру;

Києів – 61 200 доларів;

Ужгороді – 47 100 доларів.

У центральних містах ціни трохи нижчі. Наприклад, у Вінниці найдешевша квартира коштує 47 600 доларів, у Дніпрі – 45 600 доларів, а у Чернівцях – 45 100 доларів.

Серені ціни найдешевших квартир на первинці в Україні / Інфографіка ЛУН

Найнижчі мінімальні ціни фіксують у південних містах. Зокрема у Миколаєві – 25 200 доларів, Запоріжжі, де найдешевші квартири коштують 24 200 доларів, та Сумах – 22 300 доларів.

