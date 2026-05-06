У Польщі стрімко дорожчає оренда квартир: скільки тепер платять у великих містах

Оренда житла у Польщі продовжує дорожчати, особливо у великих містах. Найдорожчою залишається Варшава, завдяки активному ринку праці та припливу студентів й мігрантів.

Яка середня вартість оренди квартир у Польщі?

За даними Numbeo, у травні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у центрі польських міст становить близько 2 790 злотих на місяць. Якщо житло розташоване далі від центральних районів, ціна знижується до 2 276 злотих.

Оренда трикімнатних квартир обходиться значно дорожче. У центральних районах таке житло коштує в середньому понад 4 500 злотих на місяць, а за межами центру – приблизно 3 530 злотих.

На ціни найбільше впливають розташування квартири, близькість транспорту та стан будинку. Найшвидше дорожчає житло у містах із великою кількістю міжнародних компаній, офісів та університетів.

Скільки коштує оренда житла у найбільших містах Польщі?

Столиця Польщі залишається найдорожчим містом для оренди У Варшаві однокімнатна квартира у центрі столиці в середньому коштує понад 4 400 злотих (понад 52 тисячі гривень) на місяць.

Дещо дешевше орендувати квартиру у Кракові, Гданську та Вроцлаві. Наприклад, у Гданську оренда коштує близько 3 200 злотих (38 500 гривень), що на 23% нижчі, ніж у Варшаві.

В Кракові, вартість оренди там становить 3 500 злотих (42 000 гривень). А у Вроцлаві – 3 400 злотих (41 000 гривень) за однокімнатне житло.

До міст із доступнішою орендою також належать Лодзь, Познань та Щецин. Там оренда однокімнатної квартири у центральних районах стартує приблизно від 2 700 – 2 900 злотих (близько 32 500 – 35 000 гривень).

Трикімнатні квартири у Варшаві коштують у середньому понад 7 000 злотих (майже 84 500 гривень) на місяць. У Кракові та Вроцлаві оренда такого житла зазвичай перевищує 5 000 злотих (близько 60 000 гривень).

Зверніть увагу! Найбільше дорожчають невеликі квартири, які найчастіше орендують студенти, молоді спеціалісти та іноземці, що переїжджають до Польщі на роботу.

Які правила оренди планує запровадити уряд Польщі?

У Польщі з 20 травня планують запровадити нові правила оренди для власників житла, пише In Poland. Влада хоче посилити контроль над ринком та зробити його прозорішим.

Власники квартир повинні будуть реєструвати житло у спеціальному державному реєстрі та отримувати індивідуальний номер для оголошень. Без такої реєстрації публікувати квартири на онлайн-платформах буде неможливо.

За порушення нових правил – штрафи до 50 тисяч злотих. Польський уряд пояснює зміни тим, що ринок короткострокової оренди останніми роками зростав надто швидко та почав впливати на доступність житла для місцевих мешканців.