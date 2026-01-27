Біля моря чи у столиці: де найдешевше придбати житло у Болгарії
- Вартість житла в Болгарії у 2026 році коливається від 850 до 2 600 євро за квадратний метр залежно від міста та розташування.
- Оренда однокімнатної квартири в Софії становить 650 євро в центрі та 490 євро поза центром на місяць, у менших містах ціни значно нижчі.
Житло в Болгарії залишається одним із найдоступніших варіантів на європейському ринку, однак у 2026 році ціни продовжують зростати. Найбільше подорожчання фіксують у великих містах і біля моря, тоді як у внутрішніх регіонах усе ще можна знайти бюджетні варіанти.
Скільки коштує житло у Болгарії?
Ринок нерухомості Болгарії у 2026 році демонструє стабільний попит як серед місцевих жителів, так і серед іноземців. Вартість квадратного метра залежить від економічної активності міста, близькості до моря та туристичної привабливості, повідомляє Investropa.
Середня вартість квадратного метра у найпопулярніших містах:
- Софія – від 1 800 до 2 600 євро;
- Пловдив – від 1 200 до 1 800 євро;
- Варна – від 1 300 до 2 000 євро;
- Бургас – від 1 100 до 1 700 євро;
- Русе – від 900 до 1 300 євро;
- Стара Загора – від 850 до 1 250 євро.
Найдорожче житло традиційно розташоване у столиці та приморських містах з розвиненою інфраструктурою. Дешевші квартири можна знайти у містах, що не є туристичними центрами, але мають стабільний ринок праці.
Де найвигідніше придбати житло?
Якщо мета купівлі – інвестиція або сезонне проживання, найвигіднішими вважаються міста з потенціалом зростання цін у туристичних регіонах. Там можна придбати житло дешевше, ніж у столиці, але з перспективою подальшого подорожчання.
Міста з більш доступними цінами на купівлю:
- Русе – від 900 євро за квадратний метр у спальних районах;
- Стара Загора – від 850 євро у новобудовах на околицях;
- Бургас – нижчі ціни у віддалених від моря районах;
- Пловдив – вигідні пропозиції у нових житлових комплексах поза центром.
У Софії та Варні поріг входу значно вищий, проте саме там житло вважається найбільш ліквідним на вторинному ринку.
Скільки коштує оренда у Болгарії?
Орендні ставки у 2026 році також різняться залежно від міста та розташування житла, повідомляє Numbeo. Найвищі ціни фіксують у Софії та приморських центрах, тоді як у менших містах оренда суттєво дешевша.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири на місяць:
- Софія – центр 650 євро, поза центром 490 євро;
- Пловдив – центр близько 450 євро, поза центром 330 євро;
- Варна – центр близько 480 євро, поза центром 360 євро;
- Бургас – центр близько 500 євро, поза центром 370 євро;
- Русе – центр близько 320 євро, поза центром 240 євро;
- Стара Загора – центр 310 євро, поза центром 230 євро.
Яка вартість оренди житла у Німеччині?
Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Німеччині становить близько 838 євро на місяць, причому вартість значно вища у великих містах, таких як Берлін та Мюнхен.
Проблеми з орендою включають високий попит, обмежену кількість доступних квартир, вимоги щодо підтвердження доходів та кредитної історії, а також бюрократичні процедури.