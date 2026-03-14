Лише 20 квадратних метрів: як виглядає крихітний будинок, у якому є все

Маленький будинок площею 20 квадратних метрів може виглядати як експеримент. Але словацькі архітектори довели, що такий простір здатний бути повноцінним житлом.

Де розташований будинок площею 20 квадратних метрів?

Будинок стоїть на краю виноградників у районі Златий Рох неподалік Братислави, пише whiteMAD.

Під час розробки архітектори Мартін та Віктор Міковчаки орієнтувалися насамперед на ландшафт, тому з неї відкривається панорама виноградників і навколишніх гір. На горизонті також видно замок Девін.

Маленький будинок у Словаччині / Фото whiteMAD

Загальна площа будівлі – всього лише 20 квадратних метрів. З них приблизно 15 квадратних метрів займає основний житловий простір. Попри компактні розміри, будинок придатний для використання впродовж усього року та працює як енергонезалежна споруда.

Як архітектура будинку поєднується з природою?

Архітектори зробили будинок максимально відкритим до навколишнього середовища. Два фасади обладнані терасами, які можуть опускатися та відкривати великі розсувні скляні стіни.

Коли тераси розкладені, внутрішній простір фактично зливається з довкіллям. Житлова зона переходить у відкриту терасу, що візуально збільшує площу будинку.

Тераса будинку / Фото whiteMAD

Передню частину будівлі обладнали інтегрованими шторами. Вони захищають інтер'єр від надмірного сонячного світла та дозволяють регулювати освітлення залежно від погоди й часу доби.

Як організований інтер'єр у такому маленькому будинку?

Внутрішній простір організований максимально компактно, пише Metalocus. Одразу біля входу розташований основний житловий простір. Поруч облаштували невелику кухню, а в глибині будинку – ванну кімнату з душем.

У ванній встановили бетонну раковину, виготовлену на замовлення. Її вмонтували безпосередньо у віконну раму, тому під час користування відкривається вид на виноградники та навколишній ландшафт.

Інтер'єр будинку площею 20 квадратних метрів / Фото whiteMAD

Спальне місце облаштували на антресолі. Піднятися туди можна за допомогою висувної драбини, яка ховається в конструкції та використовується лише за потреби.

Над антресоллю встановили світловий люк у даху. Через нього до спальної зони потрапляє природне світло, а вночі можна побачити небо. У будинку також використали підвісний світильник: коли його підіймають угору, відкривається простір антресолі, де розташоване спальне місце.

