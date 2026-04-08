Збудують 1000 квартир: у Львові обрали проєкт соціального житла

У Львові обрали проєкт соціального житла, яке зведуть на вулиці Миколайчука. На ділянці площею 3,8 гектара планують побудувати близько тисячі квартир для 2 000 мешканців.

Яким буде соціальне житло на Миколайчука?

Проєкт розробили як частину екосистеми "Незламні" з акцентом на створення зручного середовища для життя, повідомляє Львівська міська рада.

Йдеться не лише про будинки, а про повноцінний житловий комплекс для різних категорій мешканців – ветеранів, дітей-сиріт та інших соціально вразливих груп.

Комплекс також враховує потреби людей, які проходять реабілітацію. У проєкті передбачили рішення, що мають полегшити щоденне життя та сприяти взаємодії між мешканцями.

Як виглядатиме проєкт / Ілюстрації Львівської міської ради

Забудову інтегрують у складний рельєф ділянки. Внутрішні двори орієнтують на зелені пагорби Збоїщ, що формує відкритий простір і додає природного оточення.

У проєкті передбачили різні типи житла. Зокрема, міністудії зі спільними просторами, а також традиційні квартири різної площі.

Покрівлі будинків використовуватимуть як додаткові функціональні зони. Там планують облаштувати теплиці та простори для щоденного користування. Також у комплексі передбачили зелений пішохідний променад, громадську площу, зони відпочинку та дитячі майданчики.

Хто переміг у конкурсі та як фінансуватимуть будівництво?

У конкурсі взяли участь 48 авторів і авторських колективів, які подали 17 проєктів. За рішенням журі визначили трьох переможців.

Перше місце отримав проєкт під шифром 221520, який розробила команда Юліана Чаплінського разом із Володимиром Йосипчуком, Богданом Думічем, Людмилою Жаловаги, Олександром Переновським та Анастасією Ситник.

Марина Пелещак Членкиня журі та керівниця міського управління просторового планування Проєкт-переможець має чітку планувальну структуру з поділом на окремі квартали. Це дає змогу реалізовувати його поетапно без втрати цілісності задуму, а також формує нові просторові зв'язки в межах району. Запропоновані техніко-економічні показники є реалістичними та водночас містять певний запас, що відкриває потенціал для можливого зниження щільності на наступних стадіях проєктування. Проєкт пропонує баланс між технологічністю, економічною доцільністю та високою архітектурною якістю середовища. Важливо також, що запропоновані рішення не лише організовують простір, а й створюють передумови для формування спільноти, пропонуючи різноманітні публічні простори та сценарії взаємодії.

Друге місце посіла команда з Дніпра, третє – львівська студія "Дроздов та Партнери".

Будівництво реалізують у межах кредитно-грантової програми за підтримки Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку. Міністерство розвитку громад і територій разом із ЄІБ провело відбір громад, які отримають фінансування у вигляді грантів і кредитів терміном до 30 років. У перспективі цей комплекс може стати частиною муніципального житлового фонду для соціально вразливих категорій населення.

Хто зможе отримати соціальне житло?