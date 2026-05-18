Квартиру у спільній власності не так просто продати: без чого угоду заблокують

Житло у спільній власності часто стає причиною суперечок між родичами, колишнім подружжям або спадкоємцями. Найбільше проблем виникає тоді, коли один із власників хоче продати квартиру чи свою частку, у результаті – роками не можуть домовитися про поділ майна.

Хто володіє житлом у спільній власності і як його продати?

Спільна сумісна власність означає, що квартира або будинок належать одразу кільком людям, але частки кожного офіційно не визначені, пише Міністерство юстиції.

Дивіться також При купівлі житла українці втрачають тисячі гривень: хто може не платити 1%

Навіть якщо квартиру оформили лише на одного з подружжя, другий співвласник усе одно має права на нерухомість. Саме тому нотаріус під час продажу вимагатиме письмову згоду чоловіка або дружини.

У 2026 році нотаріуси також перевіряють:

дату придбання житла;

факт перебування у шлюбі;

наявність шлюбного договору;

інформацію про арешти чи судові спори;

права дітей або недієздатних осіб.

Для оформлення угоди продавцю потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує право власності. У 2026 році таким підтвердженням вважається запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Навіть якщо один із власників виїхав за кордон і не має доступу до документів, це не дає іншим співвласникам додаткових прав. Без його офіційної участі або письмової згоди укласти договір купівлі-продажу неможливо.

Для укладення договору купівлі-продажу всі співвласники мають або особисто з'явитися до нотаріуса, або надати належним чином оформлену довіреність,

– наголошує юрист Євген Корнійчук.

Чи можна поділити житло між співвласниками?

Власники можуть не лише продати квартиру, а й офіційно поділити її між собою. Найпростіший варіант – укласти договір про поділ майна за взаємною згодою. Якщо домовитися не вдається, суперечку вирішують через суд.

У деяких випадках нерухомість можна виділити в натурі. Тобто один об'єкт фактично перетворюють на два окремі. Такий варіант переважно можливий для приватних будинків, де реально облаштувати окремі входи та комунікації. Для квартир у багатоповерхівках це майже недоступно.

Після поділу кожен власник отримує окремий об'єкт нерухомості або чітко визначену частку. Тоді людина може самостійно розпоряджатися своїм майном: продавати його, дарувати або передавати у спадок.

Які права має кожний співвласник до поділу?

До офіційного поділу кожен співвласник має право користуватися всім житлом, а не лише окремою кімнатою чи частиною квартири. Фактично людина володіє часткою права на весь об'єкт нерухомості.

Усі питання щодо користування житлом, ремонту, оплати комунальних послуг або продажу квартири співвласники мають вирішувати спільно. Саме через це конфлікти між родичами чи колишнім подружжям нерідко затягуються на роки, особливо коли одна зі сторін блокує продаж або відмовляється погоджувати поділ майна.

У такій ситуації власники можуть звернутися до суду, щоб визначити порядок користування квартирою або офіційно поділити нерухомість. Після рішення суду кожен співвласник отримує чітко визначені права та межі користування житлом.

Чи можна продати частку у квартирі без згоди співвласників?

Українське законодавство дозволяє продати власну частку навіть без згоди інших співвласників. Але спочатку потрібно офіційно визначити свою частку через нотаріуса або суд. Після цього спільна сумісна власність перетворюється на спільну часткову.

Інші співвласники мають переважне право на купівлю цієї частки. Саме тому продавець повинен письмово повідомити їх про продаж та вказати ціну. Якщо протягом місяця вони не погодяться викупити частку, її можна продати сторонній людині.

Якщо власник проігнорує цю вимогу та продасть частку без повідомлення інших співвласників, вони можуть оскаржити угоду через суд. Через це під час продажу частки особливо важливо правильно оформити всі документи та офіційні повідомлення.