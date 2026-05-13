Українська хата-мазанка здивувала журі: проєкт YOD Group переміг у міжнародному конкурсі

Українська хата-мазанка, яка століттями асоціювалася із селом та народною архітектурою, опинилася серед найкращих дизайнерських проєктів світу. Будинки "Під очеретяним дахом", створені українською студією YOD Group, перемогли на престижному Hospitality Design Awards.

Як українська хата-мазанка перемогла на міжнародному конкурсі дизайну?

Проєкт реалізували на території приватної садиби в одній із центральних областей України, пише Village.

Комплекс складається з компактних будинків площею 50 квадратних метрів, у яких архітектори поєднали риси традиційної української хати-мазанки із сучасною архітектурою.

Цьогорічний Hospitality Design Awards став рекордним за кількістю учасників. Журі розглянуло понад 1200 проєктів з усього світу, а сама премія вже понад 20 років відзначає найкращі рішення у сфері архітектури, дизайну та гостинності.

У YOD Group пояснюють, що команда прагнула не просто відтворити традиційний український будинок, а зберегти його атмосферу та впізнавані деталі у сучасному форматі. Саме такий підхід і привернув увагу міжнародного журі.

Проєкт вирізнився серед інших не лише зовнішнім виглядом. Журі також відзначило те, як архітектори інтегрували будинки у природний простір та поєднали сучасний відпочинок з локальними українськими мотивами.

У чому особливість сучасної хати-мазанки?

Найпомітнішою деталлю будинку став великий очеретяний дах заввишки близько 10 метрів. Його форма водночас нагадує традиційну українську шапку-кучму. Дах став головним акцентом проєкту й приховав усі інженерні системи будинку – вентиляцію, кондиціонування та теплові насоси.

Замість класичних білих стін архітектори використали повністю прозорі скляні фасади. Завдяки цьому будинок буквально зливається з природою, а масивний дах створює ефект конструкції, яка ніби зависла над землею.

Усередині простір організували навколо бетонного блоку із санвузлом. По різні боки розташували спальню та вітальню з мінімалістичним каміном, який нагадує сучасну версію традиційної української печі. У будинку навмисно відмовилися від телевізорів, щоб зосередити увагу на відпочинку та контакті з природою.

В інтер'єрі використали предмети українських брендів. У будинках встановили меблі Noom, декор із чорної глини Guculiya та авторські керамічні елементи, створені дизайнерами YOD Group. Підлогу всередині й зовні вкрили кам'яно-килимовим покриттям, яким можна ходити босоніж.

Як українка купила хату з очеретяним дахом?

Українка Анна купила стару глиняну хату в селі на Дніпропетровщині разом із великою ділянкою всього за 30 тисяч гривень. Її історія швидко розлетілася мережею, адже жінка свідомо обрала не тільки будинок, а місце, про яке мріяла роками.

Разом із хатою вона отримала 60 соток землі, сад і територію з виходом до річки. У будинку є газ, електрика та піч, а воду беруть із колодязя на подвір'ї.