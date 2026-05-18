У США продають таунхаус у храмі 1908 року: яку таємну кімнату заховали за дзеркалом

У Вашингтоні виставили на продаж таунхаус у колишній церкві 1908 року, де серед старовинних вітражів та дерев'яних дверей облаштували приховану кімнату для віскі. Незвичайний будинок швидко привернув увагу через поєднання історичної архітектури, сучасного інтер'єру та секретного приміщення за дзеркалом.

Як у колишній церкві облаштували сучасний таунхаус?

Таунхаус розташований у Сіетлі. На початку 20 століття тут була церква Христа Вченого, яку звели у 1908 році, пише Realtor.com.

У 1977 році споруда отримала статус історичної пам'ятки, а після переїзду релігійної громади у 2006 році будівлю почали переобладнувати на житло. Приблизно 15 років тому стару церкву перетворили на 12 окремих таунхаусів. Один із них зараз продають за 2,42 мільйона доларів.

Площа помешкання становить приблизно 242 квадратні метри. Усередині облаштували три спальні та чотири ванні кімнати. Під час реконструкції у будинку зберегли багато оригінальних елементів.

Будинок, що був церквою у 1908 році / Фото Realtor.com

У кімнатах залишили великі кольорові вітражі, старовинні дерев'яні двері та історичний скляний купол. У денний час світло проходить крізь кольорове скло й створює всередині будинку "особливу атмосферу", запевняють власники. Частину вітражних панелей у їдальні зробили рухомими – вони відчиняються за допомогою спеціальних механізмів.

Інтер'єр усередині таунхаусу / Фото Realtor.com

Історичні деталі поєднали із сучасним інтер'єром. У таунхаусі є кухня з сучасною технікою, мармурова підлога, система кондиціонування, гараж на два автомобілі та зарядна станція для електрокарів. У спальній кімнаті також встановили мансардне вікно з видом на купол колишньої церкви.

Навіщо у будинку зробили таємну кімнату за дзеркалом?

Найбільше уваги у будинку привернула прихована кімната для віскі. Її заховали за великим дзеркалом у коридорі, яке відкривається як двері після натискання.

Я думаю, що така прихована кімната для віскі – це просто неймовірно. Я вперше бачу щось подібне. Це як маленький бар у великій резиденції, – розповідає агент з нерухомості Метью Пеласкіні.

Усередині облаштували невеликий закритий простір із кріслами, книжковими полицями та приглушеним освітленням. Кімната нагадує приватний бар і різко контрастує зі світлими приміщеннями колишньої церкви. Саме цей простір став однією з головних особливостей будинку.

Дизайнерка Мішель Діркс описала атмосферу житла як більш готичну, ніж церковну. За її словами, під час оформлення інтер'єру хотіли зберегти історичний характер будівлі, але водночас зробити простір комфортним для сучасного життя.

