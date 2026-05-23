Місто казкових дахів: навіщо в Італії будували будинки з кам'яними конусами

У південній частині Італії, в регіоні Апулія, розташоване місто Альберобелло, яке відоме незвичними білими будинками з конусними дахами. Ці споруди настільки унікальні, що ЮНЕСКО внесло їх до списку Світової спадщини.

Історія появи знаменитих труллі

Детальніше про унікальні італійські будівлі йдеться на сайті ЮНЕСКО.

Ці будинки називаються труллі. Вони є прикладом давньої технології будівництва без використання цементу чи розчину. Такі будинки зводили методом сухої кладки – з вапнякового каміння, яке збирали на сусідніх полях.

Головна архітектурна особливість труллі – пірамідальні або конусні дахи з кам'яних плит. Більшість будинків розташовані саме в Альберобелло, де збереглося понад 1 500 таких споруд.

За даними ЮНЕСКО, поселення на території сучасного Альберобелло існували ще приблизно з 1000 року. А самі труллі почали активно будувати в середині XIV століття.

Спочатку такі споруди використовували як тимчасові укриття для фермерів, склади або житло для дрібних землевласників і сільськогосподарських працівників. Згодом поселення розросталося, і до кінця XVIII століття тут уже мешкали понад 3 500 людей.

Унікальні будинки на півдні Італії / Фото Tim Schnarr

Чому труллі вважають унікальною архітектурною спадщиною?

ЮНЕСКО підкреслює, що труллі є одним із найкраще збережених прикладів традиційної середземноморської архітектури. Організація також зазначає, що ці будинки досі залишаються житловими, що робить їх не просто історичною пам'яткою, а частиною сучасного міського середовища.

Особливу увагу експерти звертають на автентичність будівель. Для зовнішнього оздоблення й сьогодні використовують вапно, а місцева влада контролює, щоб історичні будинки не перебудовували у спосіб, який змінює їхній вигляд.

ЮНЕСКО зазначає, що головними ризиками для історичних кварталів Альберобелло залишаються надмірний туризм та зменшення кількості постійних мешканців. Ще у звіті про стан збереження пам'ятки вказували, що частину будинків переобладнали для туристичного бізнесу, тоді як деякі труллі залишаються покинутими.

Водночас Італія продовжує працювати над збереженням історичного району. У 2025 році ЮНЕСКО опублікувало новий план управління обсєктом Світової спадщини, який передбачає захист історичної забудови та розвиток сталого туризму.

Чим цікаві будинки в Норвегії?

У Норвегії досі можна побачити будинки з травою на дахах, хоча ця традиція з'явилася ще багато століть тому. Колись такі дахи були практичним рішенням для суворого скандинавського клімату: шар березової кори, землі та трави добре утримував тепло взимку й захищав оселю від дощу та сильного вітру.

Згодом трав'яні дахи стали однією з архітектурних особливостей країни та символом гармонії з природою. Сьогодні їх використовують не лише на старих дерев'яних будинках, а й у сучасній архітектурі. Такі "живі дахи" допомагають покращувати теплоізоляцію, поглинають дощову воду та роблять будинки більш енергоефективними.