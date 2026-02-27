Скільки коштують будинки під Києвом: аналітики назвали ціни на приватне житло

Ціни на приватні будинки під Києвом продовжують рости, але динаміка у сегментах купівлі та оренди різна. Аналітики зафіксували помітне зростання ставок оренди протягом року, тоді як вартість продажу підвищувалася значно стриманіше.

Скільки коштує купити будинок під Києвом?

За даними аналітиків OLX Нерухомість, медіанна ціна приватного будинку на Київщині на початку 2026 року сягнула 5,1 мільйона гривень.

Загалом за рік купівля будинку подорожчала приблизно на 13% порівняно із січнем 2025 року. Наприкінці року динаміка залишалася стриманою: в останні місяці фіксували зростання близько 2%.

Аналітики зазначають, що ринок продажу демонструє відносну стабільність. Різких стрибків, які могли б суттєво вплинути на середню вартість, протягом року не було.

Скільки доведеться платити за оренду?

Оренда приватних будинків у передмісті Києва сильно залежить від локації, стану житла та рівня автономності. Різниця між базовими й преміальними пропозиціями сягає десятків тисяч гривень.

Найдешевші варіанти можна знайти за 6 тисяч – 10 тисяч гривень на місяць. Такі будинки без сучасного ремонту, з мінімальними зручностями та без автономних систем опалення чи резервного живлення. Найдешевші об'єкти зазвичай розташовані далі від столиці або потребують додаткових вкладень у комфорт.

Будинки з автономним опаленням та стабільним електропостачанням пропонують від 20 тисяч гривень на місяць. У частині оголошень власники включають вартість обслуговування систем у загальну ставку, тому фактична сума для орендаря може сягати 35 тисяч гривень.

У преміальному сегменті ціни стартують від 80 тисяч гривень на місяць, найбільші та найсучасніші будинки коштують близько 200 тисяч. Йдеться про будинки з укриттями, генераторами, басейнами та великою прибудинковою територією. Найдорожчі пропозиції зосереджені у престижних районах – в Козині, Зазим'ї та Гореничах.

Що впливає на попит і ціни?

Експертка з нерухомості Ірина Луханіна пояснює, що ринок приватних будинків на Київщині залишається активним, однак вимоги клієнтів стали жорсткішими, пише УНІАН.

В оренді найшвидше здаються будинки, які готові до життя вже сьогодні: автономність, стабільний інтернет, зручна логістика до Києва, нормальний під'їзд. У купівлі швидкість угоди напряму залежить від стартової ціни, площі, оснащення та локації. Ринок перестав пробачати емоційне ціноутворення,

– сказала Луханіна.

У сегменті купівлі ключову роль відіграють стартова ціна, площа, стан будинку та розташування. За словами експертки, завищена вартість без обґрунтування стримує інтерес покупців і може затягувати продаж.

