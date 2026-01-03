Львівщина й Закарпаття не лідирують: де за рік найбільше подорожчало житло

Житловий ринок України у 2025 році розвивався нерівномірно, однак загальна тенденція залишалася позитивною. Попри війну, економічні виклики та різний рівень безпеки в регіонах, вартість житла зростала як у новобудовах, так і на вторинному ринку більшості областей.

Про це йдеться в аналітичному річному звіті маркетплейсу DIM.RIA, який цитує 24 Канал.

Читайте також Не Київ і не Львів: де найдорожча оренда квартир в Україні

Як змінилися ціни на житло в новобудовах?

У 2025 році ціни на квартири в новобудовах зростали майже по всій країні, хоча темпи підвищення суттєво різнилися між регіонами.

Найбільше за рік подорожчало житло в областях:

Житомирській – на 28,3%;

Тернопільській – на 20,4%.

Експерти пояснюють таку динаміку поєднанням відкладеного попиту, обмеженої пропозиції та зростання інтересу до відносно безпечних областей.

Київ і надалі утримує статус найдорожчого міста: у грудні 2025 року середня ціна квадратного метра там становила 1 445 доларів.

Найнижчу вартість житла фіксували у прифронтових регіонах – Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.



Як змінилися ціни на квартири в новобудовах / Інфографіка DIM.RIA

Як змінилася вартість квартир на вторинці?

Вартість вторинного житла у 2025 році також зростала у більшості областей.

Найвищі темпи подорожчання зафіксували в областях:

Івано-Франківська – на 29%;

Рівненська – на 28%;

Херсонська область – на 23%.

Найнижча середня ціна однокімнатної квартири у грудні 2025 року була в Запорізькій області – 16,5 тисячі доларів. Водночас у Києві середня вартість квартири сягнула 98 тисяч, що залишається найвищим показником у країні.



Як змінилися ціни на квартири на вторинці / Інфографіка DIM.RIA

До слова, відповідно до річного звіту OLX Нерухомість, на вторинному ринку Київ залишається лідером за вартістю квартир серед обласних центрів, за ним – Львів та Ужгород. Однокімнатні квартири найбільш помітно додали за рік у ціні в Ужгороді (+60%), двокімнатні – у Тернополі (+29%), трикімнатні – у Тернополі та Харкові (+22%).

Що про зміну цін на житло у 2025 році кажуть у ЛУН?

Упродовж 2025 року вторинний ринок житла в Україні продемонстрував зростання цін у більшості регіонів, при цьому найактивніше дорожчали двокімнатні квартири. Найвищі темпи підвищення зафіксували у західних і центральних областях, тоді як у північних та східних містах ринок зростав більш помірно. Водночас у населених пунктах поблизу лінії фронту на південному сході країни спостерігалося незначне річне зниження вартості житла. Абсолютним лідером за темпами зростання стала Тернопіль: ціни на однокімнатні квартири тут піднялися на 21%, на двокімнатні – на 23%, тоді як найбільше подорожчання трикімнатного житла зафіксували у Черкасах – на 23%.

Позитивна цінова динаміка поширилася й на первинний ринок. Середня вартість квадратного метра зросла в більшості міст, а найвідчутніше – в Одесі (+19%) та Хмельницькому – на 14%. Водночас Львів, попри відносно помірне річне зростання на рівні 6%, утримує позицію найдорожчого міста за середньою ціною квадратного метра житла.