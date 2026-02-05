Ціни за квадрат впали на 2 – 18%: де у Києві квартири продаються найгірше
- Ціни на квадратний метр житла в новобудовах Києва впали на 2-18% на тлі комунальних проблем і завмирання ринку, що викликані російськими обстрілами.
- Середня ціна за квадратний метр у новобудовах Києва становить 55 687 гривень, з варіаціями в різних районах.
Попит і ціни на житло в столиці реагують на комунальні проблеми, викликані російськими обстрілами по критичній інфраструктурі міста. У більшості районів фіксують падіння вартості квадратного метра в новобудовах.
Як ринок нерухомості Києва реагує на комунальні проблеми?
Проблеми теплопостачання в Києві й перебої зі світлом через удари Росії змінили поведінку покупців житла. Квартири в будинках із додатковими побутовими ризиками продаються складніше. Про це в коментарі 24 Каналу експертка у сфері нерухомості Ірина Луханіна.
Комунальні проблеми в Києві помітно вплинули на поведінку покупців. Але важливо розуміти: вони не зупинили ринок, а змінили підхід до вибору житла. Люди стали уважніше дивитися на сам будинок: чи є резервні рішення, у якому стані мережі, як працює управління. Квартири в будинках, де ці питання ігноруються або не вирішені, продаються довше й складніше. Натомість житло в будинках, де є хоча б базова готовність до складних умов, виглядає значно привабливішим для покупців.
У січні активність на ринку первинної нерухомості була стриманішою через підвищену обережність покупців, які більше перевіряли документи й ризики, каже Ірина Луханіна.
На думку експертки, у лютому ажіотажу на первинці Києва не варто очікувати, як і збільшення кількості угод. Водночас рієлторка не прогнозує різких змін цін найближчим часом, адже підстав для стрімкого зростання немає, як і для масових знижок.
Як розповіла в коментарі 24 Каналу експертка у сфері нерухомості Олена Гайдамаха, цієї зими проблеми з централізованим опаленням у Києві зробили стабільне теплопостачання пріоритетним для покупців у виборі житла. У відповідь на виклики війни нині ринок реагує завмиранням, каже фахівчиня.
Ринок рухається, проте зараз він завмерлий. Попит є, але будівництво не таке жваве, як було раніше. Однак працюють державні програми, завдяки чому все ж таки ринок рухається. Йдеться про програми, спрямовані саме на купівлю.
Експертка говорить, що в Києві зменшилися обсяги нового будівництва, а після завершення війни це може призвести до нестачі пропозиції житла на ринку. Схильність покупців вкладати гроші в будівництво на етапі котловану знизилася.
Як змінилися ціни на первинці?
За даними DIM.RIA станом на 5 лютого 15:00, середня ціна за квадратний метр у новобудовах Києва по всіх об'єктах за місяць змінилася наступним чином:
Дарницький – 41 886 гривень (-4%);
Дніпровський – 47 660 гривень (-2%);
Деснянський – 39 154 гривні (-2%);
Голосіївський – 59 944 гривні (+4%);
Солом'янський – 53 691 гривня (-9%);
Святошинський – 52 982 гривні (-4%);
Оболонський – 55 249 гривень (+6%);
Подільський – 71 851 гривня (+9%);
Печерський – 138 318 гривень (-18%);
Шевченківський – 75 081 гривня (-2%).
За даними сервісу, середня ціна на квадратний метр у новобудовах Києва становить 55 687 гривень.
Чи варто чекати дефіциту на ринку первинної нерухомості?
Експерти прогнозують дефіцит квартир на первинці в найближчі роки, що штовхатиме ціни на ринку в бік підвищення.
Як розповідав у коментарі 24 Каналу голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, в Україні за підсумками 2025 року майже на 15% зросла кількість нових проєктів будівництва багатоквартирок. Однак це мало локальний характер, тоді як тенденції в країні є невтішними. У порівнянні з 2021 роком сумарні обсяги нового будівництва скоротилися у 3 – 4 рази.
Різке падіння кількості нових проєктів фіксують у Києві та інших великих містах. Забудовники відтерміновують нові проєкти через низку ризиків, тому без зростання кількості проєктів у наступні роки можливий дефіцит нового житла.