Ціни за квадрат впали на 2 – 18%: де у Києві квартири продаються найгірше

Попит і ціни на житло в столиці реагують на комунальні проблеми, викликані російськими обстрілами по критичній інфраструктурі міста. У більшості районів фіксують падіння вартості квадратного метра в новобудовах.

Як ринок нерухомості Києва реагує на комунальні проблеми?

Проблеми теплопостачання в Києві й перебої зі світлом через удари Росії змінили поведінку покупців житла. Квартири в будинках із додатковими побутовими ризиками продаються складніше. Про це в коментарі 24 Каналу експертка у сфері нерухомості Ірина Луханіна.

Ірина Луханіна Рієлторка, аналітикиня ринку Комунальні проблеми в Києві помітно вплинули на поведінку покупців. Але важливо розуміти: вони не зупинили ринок, а змінили підхід до вибору житла. Люди стали уважніше дивитися на сам будинок: чи є резервні рішення, у якому стані мережі, як працює управління. Квартири в будинках, де ці питання ігноруються або не вирішені, продаються довше й складніше. Натомість житло в будинках, де є хоча б базова готовність до складних умов, виглядає значно привабливішим для покупців.

У січні активність на ринку первинної нерухомості була стриманішою через підвищену обережність покупців, які більше перевіряли документи й ризики, каже Ірина Луханіна.

На думку експертки, у лютому ажіотажу на первинці Києва не варто очікувати, як і збільшення кількості угод. Водночас рієлторка не прогнозує різких змін цін найближчим часом, адже підстав для стрімкого зростання немає, як і для масових знижок.

Як розповіла в коментарі 24 Каналу експертка у сфері нерухомості Олена Гайдамаха, цієї зими проблеми з централізованим опаленням у Києві зробили стабільне теплопостачання пріоритетним для покупців у виборі житла. У відповідь на виклики війни нині ринок реагує завмиранням, каже фахівчиня.

Олена Гайдамаха Рієлторка, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Ринок рухається, проте зараз він завмерлий. Попит є, але будівництво не таке жваве, як було раніше. Однак працюють державні програми, завдяки чому все ж таки ринок рухається. Йдеться про програми, спрямовані саме на купівлю.

Експертка говорить, що в Києві зменшилися обсяги нового будівництва, а після завершення війни це може призвести до нестачі пропозиції житла на ринку. Схильність покупців вкладати гроші в будівництво на етапі котловану знизилася.

Як змінилися ціни на первинці?

За даними DIM.RIA станом на 5 лютого 15:00, середня ціна за квадратний метр у новобудовах Києва по всіх об'єктах за місяць змінилася наступним чином:

Дарницький – 41 886 гривень (-4%);

Дніпровський – 47 660 гривень (-2%);

Деснянський – 39 154 гривні (-2%);

Голосіївський – 59 944 гривні (+4%);

Солом'янський – 53 691 гривня (-9%);

Святошинський – 52 982 гривні (-4%);

Оболонський – 55 249 гривень (+6%);

Подільський – 71 851 гривня (+9%);

Печерський – 138 318 гривень (-18%);

Шевченківський – 75 081 гривня (-2%).

За даними сервісу, середня ціна на квадратний метр у новобудовах Києва становить 55 687 гривень.

Чи варто чекати дефіциту на ринку первинної нерухомості?