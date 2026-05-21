Квартири у Будапешті несподівано подешевшали: як змінився ринок житла Угорщини

Після стрімкого зростання ціни на житло в Угорщині почали сповільнюватися, а у Будапешті квартири навіть трохи подешевшали. Водночас у багатьох регіонах країни нерухомість далі дорожчає двозначними темпами.

Як змінюється вартість житла в Угорщині?

У квітні 2026 року ринок житла в Угорщині помітно сповільнився, пише Hungarian Conservative.

За даними ingatlan.com, середнє місячне подорожчання нерухомості становило 0,8%, хоча ще у березні ціни зросли на 2%. Сповільнилося і річне зростання вартості житла – з 15,8% до 14,3%.

Найбільше охолодження ринку помітили у Будапешті. Якщо у березні житло в столиці подорожчало на 1,1%, то у квітні ціни вже знизилися на 0,1%. Річне зростання вартості квартир і будинків у місті також стало слабшим – показник опустився з 13,7% до 10,9%.

Однією з причин таких змін стала програма Otthon Start, яка дозволяє отримати пільговий кредит на купівлю житла. Для Будапешта встановили граничну ціну – квадратний метр не повинен коштувати дорожче за 1,5 мільйона форинтів. Через це власники квартир почали стримувати ціни, щоб не втратити покупців.

За межами столиці ситуація зовсім інша. Найбільше річне зростання цін у квітні зафіксували в окрузі Пешт – приблизно 18%. У Центральному Задунав'ї житло подорожчало на 15,5%, у Південному Альфельді – на 15,3%, а у Північному Альфельді – на 15,2%.

Головний економічний експерт АН Ingatlan Ласло Балог припускає, що друга половина року може стати значно активнішою та динамічнішою для ринку житла, ніж перші шість місяців 2026 року.

Де у Будапешті найдорожче та найдешевше житло?

Найбільше квартир на продаж зараз пропонують у 13 районі Будапешта. Там середня вартість квадратного метра вже досягла 1,65 мільйона форинтів, а середня ціна житла становить приблизно 99 мільйонів форинтів.

Дорогими залишаються також 6, 7 та 11 райони столиці. Наприклад, в 11 районі квадратний метр коштує в середньому 1,67 мільйона форинтів. У 6 районі середня ціна житла перевищує 110 мільйонів форинтів, а у 7 районі становить близько 90 мільйонів форинтів.

Найдешевшим районом Будапешта залишається 23 район. Там квадратний метр житла коштує приблизно 901 тисячу форинтів, що майже вдвічі дешевше, ніж у найдорожчих частинах столиці.

Скільки коштує квадратний метр у найпопулярніших містах Угорщини?

Будапешт залишається найдорожчим містом Угорщини, однак високі ціни вже характерні й для великих регіональних центрів. За даними numbeo, середня вартість квадратного метра у найпопулярніших містах:

Дебрецен – 948 000 форинтів (133 тисячі гривень) у центрі, 812 500 форинтів (114 тисяч гривень) поза центром;

– 948 000 форинтів (133 тисячі гривень) у центрі, 812 500 форинтів (114 тисяч гривень) поза центром; Сегед – 1 025 000 форинтів (144 тисячі гривень) у центрі, 750 000 форинтів (105 тисяч гривень) поза центром;

– 1 025 000 форинтів (144 тисячі гривень) у центрі, 750 000 форинтів (105 тисяч гривень) поза центром; Мішкольц – 710 000 форинтів (99 тисяч гривень) у центрі, 593 750 форинтів (83 тисячі гривень) поза центром;

– 710 000 форинтів (99 тисяч гривень) у центрі, 593 750 форинтів (83 тисячі гривень) поза центром; Печ – 1 100 000 форинтів (154 тисячі гривень) у центрі, 925 000 форинтів (130 тисяч гривень) поза центром.

Де житло у Європі дорожчає найшвидше?

У деяких країнах Європи житло за рік подорожчало більш ніж на 20%, що є одним із найвищих показників за останнє десятиліття. Найшвидше житло дорожчає у туристично привабливих країнах та на ринках, які активно розвиваються, тоді як у частині ЄС спостерігається більш стримане зростання або стабілізація.

Для українців це означає, що купівля житла в популярних країнах ЄС стає дедалі менш доступною. Особливо це стосується тих, хто планує переїзд або інвестування – бюджети доведеться переглядати, а конкуренція за об'єкти лише зростатиме.