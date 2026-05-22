Львів уже дорожчий за Київ: чому ціни на квартири в Україні продовжують рости

Вартість квартир в Україні продовжує зростати як на первинному, так і на вторинному ринку. Найбільше дорожчає житло у західних областях та великих містах, де попит значно перевищує кількість доступних пропозицій.

Як змінились ціни на житло в Україні?

Як повідомляє ЛУН, за останній рік ціни на квартири зросли у більшості регіонів України.

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири у Тернополі – на 37%, до 50 тисяч доларів, в Одесі – на 25% та Рівному – на 20%. Також суттєве зростання вартості житла зафіксували у Львові, Івано-Франківську та Києві.

Найдорожчим містом для купівлі житла залишається Львів. Середня вартість однокімнатної квартири там вже перевищує 71,6 тисячі доларів. Водночас у Києві ціни на однокімнатне житло становлять 70 тисяч доларів, а в Ужгороді – близько 67 тисяч доларів.

На первинному ринку також триває подорожчання: за даними онлайн-платформ ціни на житло зросли на 30%.

Реальні цінники зросли не так суттєво, оскільки продавці виставляють цінники із запасом та дають знижки у процесі торгу. Але однаково житло подорожчало суттєво – на 15 − 20%. І ціни продовжують розганятися,

– розповів керівник агентства нерухомості "КиївДімСервіс" Андрій Романов.

Чому ціни на квартири постійно ростуть?

Однією з головних причин подорожчання житла експерти називають дефіцит пропозиції. За словами рієлторів, зараз у деяких сегментах на одну квартиру претендують до 10 потенційних покупців. Через високий попит власники житла неохоче погоджуються на знижки та часто підвищують ціну ще під час переговорів.

Додатково ринок підтримують державні програми кредитування та компенсацій, зокрема "єОселя". Покупці з пільговими кредитами активніше виходять на ринок готового житла, що створює додатковий попит саме на вторинці.

Ще одним фактором стало скорочення кількості новобудов. Частина девелоперів призупинила запуск нових житлових комплексів через війну, дефіцит працівників та складну економічну ситуацію.

Крім того, продовжує зростати собівартість будівництва. Забудовники говорять про подорожчання будівельних матеріалів, логістики та робіт. У деяких випадках витрати на будівництво за рік збільшились на 20 – 30%, що також вплинуло на вартість квадратного метра.

Де дешевше купити житло?

Попри загальне зростання цін, у частині міст житло залишається значно дешевшим, ніж у Києві чи Львові. Найдоступніші однокімнатні квартири зараз у Дніпрі – у середньому близько 34 тисяч доларів.

У Києві ціни також суттєво відрізняються залежно від району. Найдорожчим залишається центр столиці. Водночас у віддалених районах та на лівому березі столиці житло коштує у кілька разів дешевше. Наприклад, у Деснянському районі середня вартість становить 45 тисяч доларів.

Скільки українці готові витратити на купівлю житла у 2026 році?

Фактично понад три чверті покупців орієнтуються на нерухомість до 60 тисяч доларів. Значно дорожчі об'єкти розглядає лише невелика частина опитаних. Найбільше потенційних покупців розраховують на житло в середньому ціновому сегменті. Так, 43,1% українців готові витратити на квартиру чи будинок від 30 до 60 тисяч доларів. Ще 33,3% шукають варіанти вартістю до 30 тисяч доларів.

Популярним залишається вторинний ринок. Майже 26% респондентів пояснили свій вибір можливістю швидше заселитися та не чекати завершення будівництва чи ремонту від забудовника.